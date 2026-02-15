Los 40 son la década del mayor agotamiento físico y mental, ¿qué dicen la biología y la vida diaria?

Llegar a los 40 años suele coincidir con una sensación persistente de agotamiento, tanto físico como mental. No se trata solo de una percepción subjetiva ni de falta de descanso: distintos análisis científicos señalan que esta etapa de la vida reúne una combinación poco favorable entre cambios biológicos y exigencias cotidianas que empujan al cuerpo y a la mente al límite.

Según explica la profesora Michelle Spear, especialista en anatomía de la Universidad de Bristol, la cuarta década de vida concentra el mayor nivel de desgaste vital. En esos años, el organismo ya no responde igual que en la adultez temprana, pero las demandas —laborales, familiares y personales— suelen estar en su punto más alto.

Un desajuste entre energía y exigencias

De acuerdo con Spear, durante los 40 se produce un claro desajuste entre la biología y la demanda diaria. En una entrevista concedida al Daily Mail, la académica señaló que el cuerpo aún es capaz de generar energía, pero ya no lo hace bajo las mismas condiciones que a los 20 o 30 años, justo cuando la carga de responsabilidades suele intensificarse.

En esta etapa, muchas personas atraviesan momentos clave: consolidación profesional, crianza de hijos, cuidado de padres mayores y una agenda que rara vez afloja. Esa acumulación sostenida de tareas termina impactando de lleno en la energía mental y la capacidad de recuperación.

Cambios biológicos que pesan en el cansancio

Desde el punto de vista fisiológico, uno de los factores centrales es la pérdida progresiva de masa muscular, que comienza después de los 30 años si no se sostiene un entrenamiento de fuerza regular. Esta reducción influye en el metabolismo, la forma de procesar los alimentos y también en la calidad del sueño.

Foto: Pixedid.

A eso se suman las variaciones hormonales, especialmente en las mujeres que atraviesan la perimenopausia. Las fluctuaciones de estrógeno y progesterona afectan áreas del cerebro vinculadas al descanso profundo y a la regulación de la temperatura corporal, lo que favorece un sueño más liviano y fragmentado.

El resultado es un descanso menos reparador y una mayor sensibilidad al estrés, que amplifica la sensación de cansancio incluso después de dormir varias horas.

Liderazgo, presión y agotamiento acumulado

Otro punto que destaca la especialista es el rol que muchas personas de 40 años ocupan en el mundo laboral. No es raro que a esa edad se asuman cargos de liderazgo, con mayor responsabilidad y presión constante. La combinación de decisiones, plazos y exigencias emocionales contribuye al agotamiento crónico.

Para Spear, este cansancio no responde simplemente al paso del tiempo. Por el contrario, refleja una carga acumulada que se fue construyendo durante años. El cuerpo empieza a pedir pausas más claras, pero el ritmo de vida muchas veces no lo permite.

Hombre descansando. Foto. Freepik.

Mirar más allá de los 40

La buena noticia es que este pico de agotamiento físico y mental no es permanente. Según la especialista, a partir de los 60 años muchas personas experimentan una recuperación del bienestar general. La reducción de las obligaciones laborales, rutinas más estables y menor presión cotidiana favorecen un mejor descanso y mayor satisfacción personal.

El desafío, señala Spear, no es intentar recuperar la energía de décadas anteriores, sino priorizar la recuperación, cuidar el sueño, la alimentación y el movimiento. Entender por qué los 40 pesan tanto permite transitar esta etapa con más conciencia y menos culpa, sabiendo que el cansancio tiene explicación —y no es solo una cuestión de actitud.

En base a O Globo/GDA