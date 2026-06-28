Las consecuencias físicas y mentales de sufrir sobrecarga laboral sostenida según la Organización Mundial de la Salud

El cansancio constante, los dolores musculares, las dificultades para dormir y el estrés prolongado pueden ser señales tempranas de posibles enfermedades laborales de mayor gravedad. Así lo advierten especialistas en salud ocupacional, en un contexto donde estos problemas se han vuelto cada vez más frecuentes en distintos entornos de trabajo.

Las enfermedades de origen laboral incluyen tanto afectaciones físicas como trastornos de salud mental. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se pierden cerca de 12.000 millones de días laborales en el mundo debido a la depresión y la ansiedad, dos de las principales consecuencias del estrés sostenido.

Síntomas que pueden parecer normales, pero no lo son

Mujer en la oficina con dolor crónico en la baja espalda. Foto: Magnific.

Fisioterapeutas y especialistas en ergonomía advierten que muchas molestias que se consideran “normales” al finalizar la jornada pueden ser en realidad indicadores tempranos de problemas de salud más complejos.

Sentir dolor de espalda, agotamiento constante, dolores de cabeza frecuentes o tener dificultades para dormir no debería normalizarse. Estos síntomas pueden ser señales de alerta de problemas de salud laboral que, si no se tratan a tiempo, pueden evolucionar hacia condiciones más graves.

Principales señales de alerta en la salud laboral

Mujer sufre dolor de cabeza mientras entrena. Foto: Freepik.

Entre los síntomas más frecuentes asociados a riesgos en el ámbito de la salud laboral, se destacan:



Dolor de espalda y molestias musculares recurrentes.

y molestias musculares recurrentes. Fatiga física o mental persistente.

persistente. Dolores de cabeza frecuentes .

. Problemas para conciliar o mantener el sueño.

Falta de concentración durante la jornada laboral.

durante la jornada laboral. Estrés prolongado y sensación de sobrecarga de trabajo.

Además, la especialista señala que ignorar estas señales puede llevar a cambios en los hábitos diarios, como el aumento del consumo de bebidas energizantes, el uso excesivo de cafeína, el sedentarismo y el incremento de peso corporal.

Consecuencias de las enfermedades laborales a largo plazo

Cuando estos síntomas no reciben atención adecuada, pueden evolucionar hacia enfermedades crónicas que afectan significativamente la calidad de vida de los trabajadores.

Entre las principales consecuencias se encuentran:



Hipertensión arterial .

. Diabetes .

. Enfermedades cardiovasculares .

. Trastornos musculoesqueléticos .

. Problemas de salud mental .

. Deterioro del bienestar emocional y social.

Cómo prevenir las enfermedades laborales

Hidratarse es clave como parte de un estilo de vida saludable. Imagen creada por Chat GPT

Los especialistas destacan la importancia de fortalecer los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) mediante estrategias integrales que incluyan factores biomecánicos, psicosociales y hábitos de vida saludables.

Recomendaciones para reducir los riesgos laborales



Mantener una adecuada hidratación .

. Respetar los horarios de alimentación.

Cumplir con los períodos de descanso.

Realizar pausas activas durante la jornada laboral.

durante la jornada laboral. Contar con espacios de trabajo ergonómicos .

. Promover hábitos de vida saludables.

La prevención de enfermedades laborales no solo mejora la calidad de vida de los trabajadores, sino que también contribuye a reducir el ausentismo laboral y a mejorar el rendimiento general en las organizaciones. Identificar a tiempo los síntomas de alerta es clave para evitar complicaciones a largo plazo.