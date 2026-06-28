La razón por la que dejar que tu perro olfatee los árboles de la ciudad es clave para su estabilidad mental

Permitir que los perros se detengan a oler árboles, columnas, plantas y otros elementos de su entorno durante los paseos puede aportar importantes beneficios para su bienestar emocional, según señalan veterinarios y especialistas en comportamiento animal.

Cada vez más expertos coinciden en que los paseos con perros no deberían limitarse únicamente al ejercicio físico o a que las mascotas hagan sus necesidades. El tiempo destinado a la exploración olfativa constituye una conducta natural y esencial para estos animales.

El olfato: una herramienta clave para los perros

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Los especialistas destacan que el olfato de los perros es su sentido más desarrollado y una de las principales formas que tienen para comprender e interpretar el mundo que los rodea.

A través de los olores, los perros pueden obtener información sobre otros animales, personas e incluso sobre cambios recientes ocurridos en una determinada zona. Para ellos, oler equivale a leer un mapa lleno de datos sobre su entorno.

Según los expertos, impedir de forma constante esta conducta puede generar frustración y dificultar la satisfacción de una necesidad instintiva. En cambio, brindar oportunidades para olfatear favorece la estimulación mental, reduce tensiones y promueve la relajación.

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La importancia de equilibrar ejercicio y exploración

Los veterinarios recomiendan combinar la actividad física con momentos dedicados a la exploración de olores. El objetivo no es permitir que el perro permanezca detenido durante largos períodos en cada lugar, sino ofrecer espacios adecuados para que investigue su entorno de manera segura y tranquila.

Esta práctica resulta especialmente beneficiosa para los perros que viven en ciudades, donde las oportunidades de contacto con ambientes naturales suelen ser más limitadas.

Beneficios de la exploración olfativa para la salud emocional

Entre los principales beneficios de permitir que los perros exploren mediante el olfato, los especialistas destacan:



Reducción del estrés y la ansiedad .

y la . Mayor estimulación cognitiva .

. Mejora del equilibrio emocional .

. Prevención del aburrimiento y la frustración .

y la . Incremento del bienestar general de la mascota.

Además, dejar que el perro utilice su olfato durante el paseo puede fortalecer el vínculo con su cuidador, ya que la actividad se adapta mejor a las necesidades naturales del animal.

Un paseo más enriquecedor para el perro

Perro salchicha comiendo. Foto: Freepik.

Los expertos coinciden en que los paseos enriquecidos no solo benefician la salud física de las mascotas, sino también su salud mental. Permitir algunos minutos de exploración olfativa convierte una rutina cotidiana en una experiencia más estimulante, favoreciendo el desarrollo emocional y contribuyendo a una mejor calidad de vida para los perros.