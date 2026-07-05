La pérdida auditiva también puede afectar la salud cerebral: qué revela la evidencia científica

La pérdida auditiva no solo dificulta la comunicación. En los últimos años, distintos estudios también han analizado su relación con el funcionamiento del cerebro y el riesgo de deterioro cognitivo.

De acuerdo con información difundida por GAES, marca de Amplifon especializada en el cuidado de la audición, la pérdida auditiva sin tratamiento puede incrementar la carga cognitiva, favorecer el aislamiento social y asociarse con un mayor riesgo de deterioro cognitivo.

La evidencia ha llevado a los especialistas a insistir en la importancia de la detección temprana y el seguimiento por parte de profesionales de la salud auditiva.

Adulto mayor con dificultades para escuchar. Foto: Freepik.

La relación entre audición y deterioro cognitivo

Según la Comisión Lancet sobre prevención de la demencia, intervenir factores de riesgo modificables, como la pérdida auditiva, podría ayudar a prevenir o retrasar hasta el 40% de los casos de demencia en el mundo.

La comisión señala que actuar sobre estos factores representa una oportunidad para reducir el impacto de esta enfermedad en la población.

Los especialistas explican que, cuando una persona presenta pérdida auditiva y no recibe tratamiento, el cerebro debe realizar un esfuerzo adicional para interpretar sonidos y conversaciones, especialmente en ambientes ruidosos.

Hay que estar atentos a los síntomas de pérdida de audición. Foto: Pxhere.

Esa mayor exigencia puede afectar funciones como la atención, la memoria y la interacción social.

Además, la pérdida auditiva no tratada puede favorecer el aislamiento social, un factor que distintas investigaciones también han relacionado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo en los adultos mayores.

Cómo cuidar la salud auditiva

Entre las recomendaciones de GAES se encuentran realizar controles auditivos periódicos, especialmente a partir de los 60 años, prestar atención a señales como la dificultad para seguir conversaciones o la necesidad de subir constantemente el volumen de los dispositivos, evitar la exposición prolongada a ruidos intensos y utilizar protección auditiva cuando sea necesario.

También aconsejan mantener una vida social activa y consultar con un especialista ante cualquier cambio en la audición.

"Cada vez existe mayor conciencia sobre la relación entre salud auditiva y salud cerebral. Escuchar bien no solo mejora la comunicación y la calidad de vida, también ayuda a mantener a las personas activas, conectadas y participando de su entorno", afirmó Lorena Romero, audióloga y gerente comercial de GAES Colombia.

En base a El Tiempo/GDA