Infusión de laurel con limón: cuáles son sus beneficios para la digestión, las defensas y el bienestar

La infusión de laurel con jugo de limón y azúcar es una bebida que, además de ser una alternativa al café o a los tés tradicionales, concentra compuestos y nutrientes asociados a distintos beneficios para la salud.

Al hervir las hojas de laurel es posible aprovechar gran parte de sus propiedades, mientras que el limón aporta vitamina C y antioxidantes.

Según El Poder del Consumidor, el laurel puede favorecer la salud digestiva al estimular el apetito, promover la producción de jugos gástricos y favorecer el movimiento intestinal, lo que contribuye a una mejor digestión. Además, sus extractos naturales pueden ayudar a aliviar la acidez estomacal, reducir los espasmos intestinales y disminuir la formación de gases.

En la medicina tradicional, también se recomienda el consumo de laurel para favorecer la expulsión de mucosidad de las vías respiratorias. Asimismo, debido a sus propiedades antibacterianas, puede contribuir a prevenir infecciones.

Esta planta contiene vitamina A y otros compuestos con propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Además, aporta minerales como hierro y calcio, importantes para el funcionamiento del organismo.

Las hojas de laurel también contienen ácidos grasos insaturados, relacionados con el cuidado de la salud cardiovascular y con la reducción del riesgo de desarrollar enfermedades del corazón.

Al incorporar jugo de limón a la preparación, la bebida suma beneficios adicionales. De acuerdo con Meicover Hospitals, el alto contenido de vitamina C favorece la producción de glóbulos blancos, fundamentales para combatir infecciones, mientras que sus antioxidantes ayudan a proteger al organismo del daño oxidativo.

La combinación de laurel y limón también puede contribuir al bienestar emocional. Una taza de esta infusión puede favorecer la relajación del cuerpo, ayudar a disminuir el estrés y la ansiedad, y mejorar el estado de ánimo.

Hojas de laurel Foto: Pixabay

Por otra parte, los antioxidantes presentes en ambos ingredientes pueden beneficiar la función cognitiva al combatir el estrés oxidativo y la inflamación, dos factores que pueden afectar el rendimiento y la salud cerebral a largo plazo.

Cómo preparar la infusión

Para elaborar esta bebida se necesitan 16 hojas de laurel lavadas, cuatro limones con cáscara cortados en rodajas, dos cucharadas de azúcar y 2,5 litros de agua.

Primero se calienta el agua a fuego medio y se agregan las rodajas de limón durante cinco minutos. Luego se incorporan las hojas de laurel y el azúcar. Cuando la preparación rompe el hervor, se deja cocinar durante 10 minutos más. Finalmente, se retira del fuego, se cuela y se sirve caliente.

En base a El Universal/GDA