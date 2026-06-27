Hojas amarillas en las plantas: el truco con vinagre que ayuda a desbloquear nutrientes del suelo

Las hojas amarillas suelen interpretarse como una señal de falta de nutrientes, pero el problema no siempre está en la cantidad de minerales presentes en la tierra. Según explicó el canal de YouTube MiradasBiologicas, en muchos casos la causa está relacionada con el pH del suelo, un factor que puede impedir que las raíces absorban elementos esenciales, incluso cuando estos se encuentran disponibles.

De acuerdo con la explicación difundida por el canal, antes de recurrir a fertilizantes o suplementos es posible realizar una prueba sencilla para conocer las condiciones del sustrato.

Una prueba casera para conocer el estado del suelo

El procedimiento consiste en tomar una pequeña muestra de tierra, preferentemente de la zona donde se desarrollan las raíces, y dividirla en dos recipientes. Luego se agrega agua de riego hasta obtener una mezcla con consistencia similar a un barro liviano.

En uno de los recipientes se incorpora una cucharadita de bicarbonato de sodio. Si aparecen burbujas, esto podría indicar que el suelo tiene una tendencia ácida.

En el otro recipiente se añade vinagre de uso doméstico. Si se genera efervescencia, la señal apunta a que el suelo presenta características alcalinas.

Mujer riega una planta en su hogar. Foto: Freepik.

Por qué el pH es clave para las plantas

Según MiradasBiologicas, el pH cumple un papel fundamental en la capacidad de las plantas para aprovechar los minerales presentes en la tierra.

Cuando se mantiene en un rango ligeramente ácido, las raíces pueden acceder con mayor facilidad a distintos nutrientes. Sin embargo, si el pH aumenta y el suelo se vuelve demasiado alcalino, algunos elementos quedan bloqueados y dejan de estar disponibles para la planta.

Esto puede ocurrir incluso cuando la tierra contiene cantidades suficientes de nutrientes. En esos casos, el inconveniente no es la falta de minerales, sino la dificultad de las raíces para utilizarlos debido a las condiciones químicas del sustrato.

El impacto del agua de riego

El canal también advirtió que el uso frecuente de agua dura puede elevar gradualmente el pH del suelo.

Por ese motivo, en determinadas situaciones no alcanza con incorporar fertilizantes, sino que también puede ser necesario corregir las características del agua utilizada para el riego.

Como alternativa, se propone añadir pequeñas cantidades de vinagre para ayudar a reducir el pH. Cuando el agua deja depósitos de sarro, la recomendación es utilizar aproximadamente un mililitro o unas 20 gotas de vinagre por cada litro de agua.

En los casos en que se observan acumulaciones visibles de carbonatos, como manchas blancas en recipientes o grifos, la dosis puede incrementarse hasta media cucharadita o una cucharadita por litro.

Foto: Pexels.

Cómo saber si el tratamiento funciona

MiradasBiologicas recomienda aplicar esta corrección una vez por semana, alternándola con riegos habituales.

Para evaluar los resultados, la observación debe centrarse en los nuevos brotes. Las hojas más antiguas que ya presentan amarillamiento con nervaduras verdes suelen tener pocas posibilidades de recuperar su color original. Sin embargo, una mejora en la disponibilidad de nutrientes debería reflejarse en hojas nuevas con una tonalidad verde más uniforme.

Aunque el ejemplo se enfoca en la absorción de hierro, el canal destacó que mantener un pH adecuado también favorece el aprovechamiento de otros minerales esenciales para el desarrollo de las plantas.

La principal conclusión es que un pH demasiado elevado puede bloquear nutrientes importantes, aun cuando estos estén presentes en la tierra.

En base a El Tiempo/GDA