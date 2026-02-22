Etiqueta respiratoria: ¿por qué no debemos cubrirnos la boca con la mano al toser?

Un acto automático como la tos puede expulsar gotas respiratorias capaces de viajar hasta dos metros, lo que la convierte en un factor clave en la transmisión de enfermedades respiratorias. Por este motivo, los especialistas subrayan la importancia de adoptar una correcta higiene al toser para reducir el riesgo de contagios.

Según MedlinePlus, la tos es un reflejo involuntario que ayuda a mantener despejadas la garganta y las vías respiratorias. Sin embargo, durante este proceso también se liberan flemas, moco y saliva, que pueden transportar virus y bacterias, facilitando la propagación de infecciones.

No es con la mano que debemos tratar de no esparcir gérmenes cuando tosemos. Imagen: Public Domain Pictures.

El doctor Frank Esper, especialista en enfermedades infecciosas, advierte que aplicar un protocolo correcto forma parte de la higiene personal básica. El experto señala que toser en las manos aumenta el riesgo de transmitir gérmenes, ya que estos pueden transferirse fácilmente a través del contacto con superficies u otras personas. Este hábito favorece la diseminación de microbios y aumenta el riesgo de infecciones contagiosas.

Por su parte, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia destaca que la etiqueta respiratoria adecuada consiste en cubrir completamente la boca y la nariz con la parte interna del codo o con un pañuelo desechable. Evitar el uso de las manos es fundamental, ya que estas actúan como un importante vehículo de transmisión de virus.

Los especialistas, junto con la Cleveland Clinic, coinciden en que el uso de mascarilla facial durante resfriados o infecciones respiratorias contribuye a reducir la dispersión de gotas respiratorias en el aire, disminuyendo el riesgo de contagio.

Para mantener una tos higiénica y proteger la salud pública, los expertos recomiendan seguir estos pasos:



Cubrir la boca y la nariz con el codo o con pañuelos descartables al toser.

con el o con al toser. Desechar el pañuelo inmediatamente después de usarlo.

inmediatamente después de usarlo. Lavarse las manos con agua y jabón para eliminar posibles patógenos .

con para eliminar posibles . Utilizar alcohol o desinfectante de manos para reforzar la higiene.

Además, es importante alejar el rostro de otras personas al toser, incluso cuando se aplican estas medidas preventivas. Permanecer en casa durante episodios de resfriado, gripe u otras enfermedades infecciosas es una estrategia clave para proteger a las personas más vulnerables y reducir la transmisión de enfermedades respiratorias.

Adoptar una correcta etiqueta al toser, junto con hábitos adecuados de higiene personal, es una de las formas más eficaces de prevenir el contagio de virus y cuidar la salud colectiva.