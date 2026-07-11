Estudio advierte que millennials y parte de la generación Z podrían envejecer más rápido que sus padres

El envejecimiento del organismo no siempre avanza al mismo ritmo que marcan los años. Esa diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica es el eje de una investigación que plantea que los millennials y parte de la generación Z podrían estar envejeciendo más rápido que las generaciones anteriores, una situación asociada con un mayor riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer antes de los 50 años.

Los resultados fueron publicados en la revista científica Nature Medicine en un estudio liderado por investigadores de una universidad estadounidense. El trabajo no establece una relación de causa y efecto, sino que busca comprender qué factores podrían estar acelerando el deterioro biológico del organismo y cómo ese proceso se vincula con la aparición temprana de determinadas enfermedades.

La edad biológica, más allá del calendario

La investigación pone el foco en la edad biológica, un indicador que refleja el nivel de desgaste del organismo a partir del análisis de biomarcadores en sangre. A diferencia de la edad cronológica, este parámetro permite explicar por qué dos personas de la misma edad pueden presentar estados de salud muy diferentes.

Para el estudio se analizaron datos de más de 154.000 participantes de un amplio registro de salud del Reino Unido y de casi 10.000 personas incluidas en un programa de investigación de Estados Unidos. A partir de distintos modelos basados en biomarcadores, los investigadores estimaron la edad biológica de cada participante.

Los resultados mostraron que las generaciones más recientes presentan una mayor diferencia entre su edad cronológica y su edad biológica. En el Reino Unido, quienes nacieron entre 1965 y 1974 evidenciaron un envejecimiento sistémico superior al observado en generaciones anteriores.

La misma tendencia apareció en la muestra analizada en Estados Unidos. Aunque el número de participantes fue menor, las personas nacidas entre 1990 y 1999 mostraron un envejecimiento biológico más marcado que quienes nacieron entre 1965 y 1969, un hallazgo relevante porque se trata de grupos que todavía están lejos de las edades en las que el riesgo de cáncer suele aumentar.

Padre con su hija adolescente. Foto: Freepik.

El vínculo con el riesgo de cáncer

Los investigadores no identificaron una causa única que explique este fenómeno. Sin embargo, señalan que factores como la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol, una alimentación poco saludable y distintos cambios ambientales podrían contribuir a un mayor desgaste del organismo.

El análisis encontró una asociación entre el envejecimiento biológico acelerado y un incremento en el riesgo de desarrollar algunos cánceres sólidos de aparición temprana. Según los resultados, cada aumento en este indicador se relacionó con un 8% más de probabilidad de padecer estos tumores, mientras que las personas con mayor desgaste sistémico presentaron un riesgo 15% superior, especialmente en cánceres de pulmón, del aparato digestivo y de útero.

El equipo también evaluó el envejecimiento de órganos y sistemas específicos. Los resultados mostraron que un mayor deterioro biológico del sistema inmunitario se asoció con un mayor riesgo de cáncer de pulmón de aparición temprana, mientras que el envejecimiento del tejido adiposo se vinculó con un aumento del riesgo de cáncer colorrectal.

Familia festejando el cumpleaños número 5 de la niña Foto: Canva

De acuerdo con los autores, estos hallazgos podrían contribuir en el futuro a identificar personas con mayor riesgo y fortalecer las estrategias de prevención. No obstante, remarcan que la investigación abre nuevas líneas de estudio y que aún es necesario profundizar en cómo los factores ambientales, metabólicos y vinculados al estilo de vida influyen en el envejecimiento biológico a lo largo de la vida.

En base a El Tiempo/GDA