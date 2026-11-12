El peligro oculto en tu cocina: por qué vaciar agua hirviendo en la pileta daña las tuberías

Dentro del universo gastronómico, dominar las temperaturas resulta fundamental para el éxito de cualquier receta, ya sea al momento de sellar una carne, reducir una salsa o cocinar pastas. Sin embargo, el destino final del agua sobrante suele pasar desapercibido, convirtiendo una acción rutinaria en un verdadero dolor de cabeza para el mantenimiento del hogar.

Existe la creencia generalizada de que vaciar ollas con líquido a cien grados contribuye a higienizar los conductos al arrastrar los restos de grasa acumulados. No obstante, diversas asociaciones dedicadas al sector de la calefacción y la fontanería advierten que este comportamiento cotidiano compromete seriamente la infraestructura de la cocina.

Los daños invisibles detrás del choque térmico

La mayoría de las piletas actuales se conectan a sistemas de desagüe fabricados en plástico y cuentan con sellos de goma, los cuales no están preparados para resistir cambios bruscos de temperatura. En primer lugar, el líquido extremo ablanda los conectores bajo la bacha, generando deformaciones que entorpecen la correcta evacuación del agua.

Asimismo, el calor continuo cristaliza y quema los empaques flexibles diseñados para prevenir filtraciones, lo que deriva en fugas silenciosas capaces de arruinar los muebles y gabinetes. Por otro lado, las superficies elaboradas en materiales nobles como porcelana, granito o resina sufren microfisuras irreparables si se exponen de forma directa al punto de ebullición.

Agua de la canilla corriendo. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Cómo proteger el sistema de desagüe sin perder agilidad

Lejos de entorpecer el ritmo de trabajo frente a las cocina, incorporar prácticas sencillas ayuda a resguardar la inversión realizada en el espacio de trabajo. Una de las alternativas más efectivas consiste en abrir la canilla de agua fría de manera simultánea al momento de colar, logrando así un equilibrio térmico que amortigua el impacto.

Otra opción viable radica en permitir que el líquido repose algunos minutos con la hornalla apagada antes de desecharlo, o bien aprovechar el agua rica en almidón —como la proveniente de la cocción de vegetales o pastas— para emulsionar preparaciones o enriquecer caldos, evitando de este modo un desgaste innecesario en la tubería.

En base a El Universal/GDA