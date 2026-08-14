El hábito que los médicos aconsejaban hace dos décadas y hoy resulta insuficiente según los expertos

Óscar Ares es un traumatólogo español, especialista en cirugía ortopédica, y según su perspectiva: “Si quieres llegar a los 70 años, moverte y ser independiente, necesitas empezar a cultivar tu trabajo muscular desde los 50”.

El concepto no tiene que ver con un punto de vista estético, ni tampoco desde el ámbito del deporte, sino desde la salud funcional. Enfatiza en mantener la capacidad de movimiento y el mantenerse por uno mismo, evitando caídas y fracturas con el avance de los años.

Ares trabaja actualmente en el Hospital Universitario de Torrejón, en la ciudad de Madrid, y recuerda que hace dos décadas los profesionales recomendaban caminar, como única medida para mantenerse en forma a partir de cierta edad. Sin embargo, en la actualidad, esa receta resultó ser insuficiente, según indica el especialista.

Mucha gente piensa que con caminar 8.000 o 10.000 pasos al día es suficiente, pero no es así

Hace énfasis en que las personas mayores ya no se imaginan sentadas en la puerta de su casa viendo la vida pasar, sino que las expectativas en el estilo de la vida de la gente se fueron modificando. Hoy son personas activas que quieren hacer deporte, viajar y moverse, pero sobre todo ser independientes.

Señala que durante décadas el levantamiento de pesas se entendía como una actividad exclusiva para culturistass, hasta entrados los años 90, en los que diversas investigaciones científicas empezaron a tomar en serio su impacto.

Con este cambio de pensamiento llegaron nuevos términos como sarcopenia, que hace referencia a la pérdida progresiva de potencia y masa muscular asociada al envejecimiento de las personas.

Por eso indica que el secreto para tener una mejor calidad de vida en la vejez es llegar a esa etapa con los deberes musculares hechos. El entrenamiento de fuerza o resistencia estimula el tejido óseo y ayuda a frenar la osteoporosis. Una prevención que, según el especialista, tiene una mayor importancia para el caso de las mujeres, quienes debido a la menopausia sufren cambios hormonales que aceleran la pérdida de masa ósea.

Personas mayores haciendo ejercicios. Foto: Magnific.

Cuatro ejercicios clave para mantener la fuerza y la autonomía

Óscar Ares recomienda integrar cuatro ejercicios funcionales a la rutina diaria, intentando repetirlos de manera alternada varias veces para no perder funcionalidad y disfrutar de la vida sin limitaciones. Los ejercicios son: