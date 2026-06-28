El detalle oculto en el desgaste de tu calzado diario que advierte cómo se mueve tu cuerpo y el riesgo de lesiones

Para muchas personas, el desgaste del calzado puede parecer un detalle sin importancia. Sin embargo, en el ámbito de la biomecánica del pie, este fenómeno puede aportar información valiosa sobre cómo se mueve el cuerpo al caminar. En particular, el desgaste constante en la parte interna del talón del zapato ha despertado el interés de especialistas, ya que podría estar relacionado con ciertos patrones de marcha.

La osteópata y fisioterapeuta integral Laura Lomar, de Barcelona, explicó en una publicación en redes sociales que este tipo de desgaste no siempre se debe a un defecto del calzado, sino a la forma en que interactúan el pie, el tobillo y la extremidad inferior durante la marcha.

Foto: Needpix.

Según la especialista, este patrón puede estar vinculado a factores como la movilidad reducida del tobillo, alteraciones en la pronación o supinación del pie y una mayor tensión en el tendón de Aquiles. “Si su zapato se rompe en esa zona, no es culpa del calzado, es su biomecánica”, señaló Lomar, destacando que el desgaste del calzado al caminar puede ser un indicador del funcionamiento del cuerpo.

Mujer camina al aire libre. Foto: Freepik.

Desde el punto de vista científico, la evidencia disponible respalda esta observación. Un estudio publicado en el Journal of Foot and Ankle Research, titulado “Pattern of Outsole Shoe Heel Wear in Infantry Recruits”, analizó el desgaste del talón del zapato en reclutas militares y encontró una relación entre este desgaste y el ángulo de progresión del pie, es decir, la dirección en la que el pie se orienta al caminar.

En este contexto, Laura Lomar destaca la importancia de no ignorar estas señales. Una evaluación biomecánica profesional puede ayudar a determinar si el desgaste está asociado a problemas de movilidad del pie, alteraciones en la pisada o desequilibrios musculares, que en muchos casos pueden corregirse mediante ejercicios específicos o un calzado adecuado.

Más allá del desgaste del calzado, los especialistas coinciden en que la prevención de lesiones en el pie es fundamental. Prestar atención a la comodidad al caminar, al soporte del calzado y a cualquier molestia puede ser clave para detectar a tiempo desbalances biomecánicos, evitando así futuras lesiones musculoesqueléticas.