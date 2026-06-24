Diabetes tipo 2: las señales de alerta y los alimentos con azúcar oculta que pueden afectar la salud

Las personas suelen premiarse o celebrar sus logros con algo dulce, aún sabiendo que no es la mejor opción para la salud. Con este tema se pone sobre la mesa a la diabetes y el consumo de azúcar. Y se acercan tips para mejorar la calidad de vida y salud.

La diabetes tipo 2 es una de las enfermedades más prevalentes en las personas adultas, y lo más preocupante es que muchos viven con ella durante años sin saberlo. “El consumo excesivo de azúcar en alimentos o bebidas, como refrescos o jugos, es uno de los principales factores de riesgo. No se trata de eliminar el gusto por lo dulce en la mesa, sino de tomar decisiones conscientes”, comentó Erika Ruis, nutrióloga y Healthcare Marketing Manager de Splenda para América Latina.

En Uruguay, de acuerdo con datos de la Federación Internacional de Diabetes (IDF) de 2025, esta enfermedad afecta aproximadamente al 7,8% de las personas adultas y el tipo 2 representa más de la mitad de los casos de diabetes en el país. Esta patología está fuertemente asociada al sobrepeso, la mala alimentación y el sedentarismo. “Gran parte de estos casos son prevenibles con un estilo de vida saludable y activo”, agregó la experta.

Señales

¿Cómo reconocer el exceso de azúcar? El cuerpo envía señales cuando el azúcar en sangre está elevado de forma crónica, e identificarlas a tiempo puede marcar la diferencia. Aspectos como sed excesiva y necesidad frecuente de orinar, fatiga constante, visión borrosa o cambios frecuentes en la visión, heridas que tardan en sanar, se deben monitorear y consultar con un médico.

La detección temprana de la enfermedad cambia completamente el pronóstico.

Pan integral, el mejor para diabéticos. Foto: Pexels.

Formas ocultas

“Yo no como dulces, ¿por qué tengo elevado el azúcar?”, es una frase clásica, pero es importante destacar que el azúcar no siempre viene en forma de torta o dulces. Muchas veces se esconde en alimentos que consideramos saludables o neutros. Estos son los principales culpables:

● Jugos naturales: Aunque suenen saludables, un vaso de jugo de naranja recién exprimido puede tener tanta azúcar como un refresco. Al licuar o exprimir la fruta se pierde la fibra y, por lo tanto, el azúcar se absorbe de manera más rápida.

● Aderezos, salsas o condimentos: La gran mayoría de estos complementos contienen azúcar añadida en grandes cantidades.

● Pan de molde y productos “integrales” industriales: Muchos panes comerciales, incluso los etiquetados como integrales, llevan azúcar o jarabe de maíz entre sus primeros ingredientes para mejorar el sabor o textura.

● Yogurt con sabor o cereales de desayuno: Un yogurt con fruta puede tener entre 15 y 25 gramos de azúcar añadida. Los cereales de caja, incluso los presentados como “saludables”, suelen ser de los alimentos más azucarados del supermercado.

Yogurt con miel Imagen creada por Chat GPT

● Café y bebidas “gourmet”: Un café con saborizante o una bebida de temporada puede contener entre 30 y 50 gramos de azúcar, lo que por sí solo supera el máximo recomendado por la OMS.

● Embutidos y alimentos procesados salados: Las carnes frías, la mortadela, los enlatados y las sopas instantáneas suelen incluir azúcar como conservante y potenciador de sabor. El azúcar en alimentos salados pasa completamente desapercibido.

Pero ¿qué se puede hacer? Prestar una mayor atención a la lista de ingredientes y a las tablas nutricionales de los productos que se consumen es un primer paso.

En la alimentación diaria, evitar añadir azúcar a los alimentos y bebidas es un segundo paso positivo para la salud que todos pueden dar. Esto no está ligado a dejar de ingerir alimentos o bebidas dulces, sino a sustituir el azúcar por endulzantes que no eleven el nivel de glucosa en sangre ni aportan calorías vacías. Sugerimos apropiar la frase reformulada: “menos azúcar, más vida”, y tomar decisiones diarias conscientes para disminuir el consumo de azúcar.