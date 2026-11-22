The Conversation*

La palabra “nutricosmética” suena a novedad, a tendencia recién llegada al mercado de la belleza. Pero la idea de embellecerse desde dentro, tomando suplementos, es más vieja de lo que parece.

Mucho antes de que el término se pusiera de moda, las estanterías de las farmacias ya guardaban cápsulas de cistina, zinc o queratina para quienes veían cómo su melena perdía fuerza o sus uñas se quebraban.

Lo que han cambiado son las fórmulas y las promesas. A aquellos remedios clásicos se han sumado ingredientes que aspiran a proteger la piel del sol o a retrasar las huellas del tiempo. La pregunta, ahora como entonces, es: ¿cuánto hay de ciencia detrás de cada frasco?

Cabello y uñas: los viejos conocidos

Comencemos por donde empezó todo. Los complementos para el cabello y las uñas son la rama más antigua de la nutricosmética.

En primer lugar, la biotina o vitamina B7 se ha convertido en sinónimo de melena fuerte, aunque los estudios más recientes no encuentran pruebas para recomendarla cuando no existe déficit. Los complementos capilares suelen aportar más de cien veces la ingesta recomendada, y la evidencia disponible no permite justificar dosis tan elevadas.

El zinc es un mineral esencial cuya carencia se deja ver en el cabello y en las uñas. Con frecuencia se combina con la cistina, uno de los aminoácidos que forman la queratina (la proteína que forma la fibra capilar), cuya suplementación supuso un aumento de los cabellos en fase de crecimiento en 30 mujeres.

Por su parte, el silicio aporta otro matiz: no basta con el ingrediente, importa su forma. Administrado como ácido ortosilícico, un ensayo observó que su ingesta confería grosor al cabello fino.

Otra sustancia prometedora es la Serenoa repens. Extraída de una palmera americana, inhibe la 5-alfa-reductasa, la enzima que activa la testosterona en el folículo piloso; una revisión sistemática le atribuye una mejora modesta en la alopecia. También el colágeno ha buscado sitio en este terreno: su intervención ha propiciado uñas menos quebradizas y cabello algo más grueso en sendos experimentos.

La última palabra, por ahora, la tienen las fórmulas que lo reúnen todo. En un ensayo con 80 adultos, una cápsula que contenía cistina, Serenoa repens, calabaza y ciruelo africano aumentó la densidad capilar frente al placebo, y en otro experimento en el que participaron 106 mujeres aquejadas de efluvio telógeno (condición que produce una caída temporal del pelo), la ingesta de un complemento bebible de más de 30 componentes también permitió registrar mejoras objetivas en la cantidad y calidad del cabello.

Sol y manchas: una ayuda, no un escudo

La promesa de la nutricosmética en este campo es seductora: una cápsula que prepare la piel para la radiación y mantenga a raya las manchas.

El ingrediente con más recorrido es el Polypodium leucotomos, un helecho americano cuyo extracto actúa como antioxidante. Según una revisión de 18 estudios, quienes lo tomaban necesitaban más radiación para notar su piel enrojecida.

El betacaroteno, el pigmento de la zanahoria, se ha vendido durante décadas como aliado del bronceado. Su efecto existe, pero conviene entenderlo: protege frente a la quemadura solar solo tras diez semanas de ingesta, y el tono dorado que aporta no es melanina, sino el del propio pigmento.

En cualquier caso, ninguno de estos complementos sustituye al protector solar, la sombra o la ropa.

Mujer haciendo skincare.

Antienvejecimiento: la nueva tendencia

La preocupación de la sociedad actual por el envejecimiento –o, más bien por no envejecer– ha empujado a este mercado a ofrecer también soluciones para la piel que cumple años.

Una de las más conocidas es el colágeno, la proteína responsable de la firmeza de la piel, que con los años se fabrica menos y se va degradando. Lo que incorporan los suplementos, sin embargo, no es colágeno tal cual, ya que es una proteína muy grande. En realidad, administran fragmentos (péptidos) que logran atravesar la barrera intestinal y pasan a la sangre, alcanzando la dermis.

Los ensayos realizados con suplementos de colágeno son numerosos y casi todos favorables: produce mejoras en la hidratación, la elasticidad y la difuminación de las arrugas. Sin embargo, la evidencia sobre las características y origen que deben tener los péptidos de colágeno es todavía limitada y se requieren más estudios.

Además, el colágeno casi nunca va solo. Su compañera más habitual es la vitamina C –necesaria para que el organismo fabrique esa proteína–, aunque la suplementación solo es útil en las personas que presentan niveles bajos.

También la elastina, la proteína que da elasticidad a la piel, se toma en péptidos: un estudio reciente determinó que su ingesta difuminaba arrugas finas y ofrecía más hidratación tras doce semanas, aunque, sorprendentemente, no midió sus efectos en la elasticidad.

Adicionalmente, trabajos de suplementación con ácido hialurónico han confirmado mejoras en la hidratación, la elasticidad y las arrugas; al igual que las ceramidas (un tipo de lípido que se encuentra de forma natural en la piel), aunque todavía no se sabe bien cómo actúan una vez ingeridas. Y los probióticos, que han cobrado una gran relevancia actualmente, parecen tener también un efecto beneficioso sobre la piel (eje intestino-piel).

Antioxidantes y el anhelo de longevidad

Para finalizar, los antioxidantes y las llamadas moléculas de la longevidad prometen proteger la piel de las agresiones externas.

La coenzima Q10 es una vieja conocida de las cremas que ha dado el salto a las cápsulas, ya que su presencia en la piel disminuye con la edad y con el sol. El ensayo de referencia, realizado con 33 mujeres, detectó menos arrugas y una piel más lisa. En otros estudios, la astaxantina –el pigmento rojizo del salmón– mejoró la hidratación y la elasticidad, mientras que los polifenoles del cacao, el té verde o la uva suman resultados favorables pero dispares. En cambio, el famoso resveratrol no superó al placebo en su primer ensayo por vía oral.

El NAD es el recién llegado que más ruido hace. Esta molécula está presente en todas nuestras células y sus niveles en la piel disminuyen con la edad. No se toma como tal, sino a través de sus precursores, dos derivados de la vitamina B3: el ribósido de nicotinamida (NR) y el mononucleótido de nicotinamida (NMN). Si mejoran la piel, por ahora, no lo sabemos: en personas solo contamos con dos estudios pequeños.

Limitaciones: lo que los ensayos no alcanzan a decir

Aunque los ensayos con suplementos de distinta naturaleza son alentadores, sus resultados deben leerse con cautela. ¿Por qué? Como hemos visto, los estudios son pequeños y breves, y casi siempre en mujeres, de modo que ni la seguridad a largo plazo ni la duración del beneficio están bien documentadas.

Por eso tienen especial valor los ensayos que ponen a prueba el producto terminado, el mismo que el consumidor encontrará en la farmacia. Desde el punto de vista de la transparencia, contar con una base científica propia del producto es justo el tipo de evidencia que cabe pedir.

Además, la mayoría de estudios están financiados por los propios fabricantes, algo comprensible en este sector, pero que invita a mirarlos con espíritu crítico. Una diferencia medida con un aparato, además, no siempre se aprecia en el espejo, lo que puede generar falsas expectativas. Y lo que se observa con un extracto concreto no tiene por qué mantenerse en una fórmula que lo combina con otros ingredientes y en otras dosis.

La respuesta es, entonces, más sobria que la de la publicidad y más generosa que la del escepticismo. Que existan ensayos, con sus limitaciones, es ya un avance frente a no tenerlos: permiten saber qué cabe esperar y señalan lo que falta por demostrar, que pasa por estudios más amplios, más largos e independientes.

Estos complementos ayudan, sobre todo, a quien parte de una carencia, y a los demás les ofrecen efectos modestos que tardan en llegar. Ninguno sustituye al fotoprotector, a una dieta equilibrada ni al consejo de un profesional. La belleza desde dentro existe y, bien entendida, es un cuidado más que suma a todos los demás.

*Estefania Hurtado Gómez

Profesora Master Dermofarmacia UMH, Universidad Miguel Hernández

Isabel González-Álvarez

Catedrático. Grado en Farmacia. Área de Farmacia y Tecnología Farmaceutica. Dpto Ingenieria, Universidad Miguel Hernández

Marta González Álvarez

Catedrática Universidad Miguel Hernández. Directora del Master de Dermofarmacia y Cosmética UMH, Universidad Miguel Hernández