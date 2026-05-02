Cómo es la cirugía magnética abdominal para adelgazar: un proceso sin dolor que utiliza imanes y laparoscopia

En base a El Tiempo de Colombia -GDA

Colombia ingresa oficialmente en la élite de la cirugía mundial con la incorporación del sistema MagDI/GI™. De la mano de la empresa Biotronitech y el especialista Ricardo Nassar, el país se posiciona como pionero en América Latina en el uso de imanes para tratar la obesidad y las enfermedades metabólicas.

Esta innovadora cirugía magnética no solo optimiza los procedimientos médicos, sino que también mejora significativamente la experiencia del paciente. La técnica es fruto de años de investigación liderados por Michel Gagner, reconocido internacionalmente como el creador de esta tecnología.

A diferencia de los métodos convencionales, este procedimiento comienza con un paso simple: el paciente ingiere un vaso de agua y otro de aceite mineral, permitiendo que el imán recorra el tracto digestivo hasta el intestino. Posteriormente, mediante una laparoscopia mínimamente invasiva, se captura ese imán utilizando otro dispositivo colocado por vía endoscópica en el estómago o en el intestino delgado. Ambos imanes se atraen y se acoplan, generando una unión natural en aproximadamente tres semanas, sin dolor.

Uno de los grandes avances de esta tecnología médica innovadora es que permite realizar cirugías ambulatorias, sin necesidad de hospitalización. Esto implica una recuperación rápida, con procedimientos de corta duración tras los cuales el paciente puede regresar a su hogar el mismo día.

Sala de operaciones. Foto: El País.

Según Nassar, este enfoque reduce considerablemente el riesgo de complicaciones quirúrgicas, como las fístulas, y disminuye la necesidad de analgésicos potentes. En sus palabras, se trata de una “simplificación” que acorta los tiempos de internación y mejora los resultados clínicos.

En conjunto, la llegada de esta cirugía para la obesidad sin incisiones complejas marca un hito en la innovación en salud, posicionando a Colombia como referente regional en cirugía mínimamente invasiva y tratamientos avanzados para enfermedades metabólicas.