Cómo afecta la salud dental en el tratamiento diabético: el riesgo de la enfermedad periodontal

La diabetes no empieza el día en que un análisis de sangre muestra valores fuera de rango. Lo hace mucho antes, de forma silenciosa, mientras el organismo intenta adaptarse a un desajuste metabólico progresivo, acumulando daño en tejidos. Cuando el diagnóstico finalmente aparece, el proceso ya lleva años en marcha.

Aunque los mecanismos de la diabetes tipo 1 y tipo 2 son distintos —déficit absoluto de insulina en un caso y resistencia progresiva a su acción en el otro—, ambas comparten un denominador fisiopatológico central: la exposición crónica del organismo a un entorno inflamatorio desfavorable que daña los tejidos de manera sostenida. Por eso hoy se sabe que no es solo “azúcar alta”, sino una enfermedad sistémica, inflamatoria y progresiva.

En la diabetes tipo 2, esta evolución suele ser particularmente engañosa. Durante años, muchos pacientes se sienten “relativamente bien”, con cifras que oscilan cerca de lo normal, mientras el organismo pierde gradualmente su capacidad de responder de forma adecuada a la insulina. La hormona está presente, pero los receptores celulares responden cada vez peor. El páncreas intenta compensar este defecto aumentando la producción de insulina, hasta que ese esfuerzo sostenido conduce a un agotamiento funcional.

Durante este período —que puede extenderse durante años— la glucemia puede mantenerse dentro de rangos aparentemente aceptables. Sin embargo, el proceso patológico está en marcha. La resistencia a la insulina se asocia a inflamación crónica de bajo grado, estrés oxidativo y disfunción endotelial, con liberación persistente de citoquinas proinflamatorias que dañan vasos sanguíneos, nervios y órganos diana antes de que el glucómetro actúe como señal de alarma.

Diabetes. Foto: Commons.

La diabetes como enfermedad inflamatoria

En los últimos años, la diabetes tipo 2 ha sido redefinida como una patología inflamatoria sistémica. Marcadores como la interleucina-6, el TNF-alfa y la proteína C reactiva se correlacionan con peor control metabólico y mayor riesgo de complicaciones micro y macrovasculares.

La hiperglucemia es la manifestación bioquímica más visible, pero no el verdadero motor del daño. La inflamación persistente altera de forma progresiva la función vascular, nerviosa e inmunológica, lo que explica por qué las complicaciones pueden avanzar incluso en pacientes con cifras que no parecen alarmantes.

La hemoglobina glicosilada (HbA1c) refleja el promedio de exposición de los tejidos a la glucosa durante los últimos dos a tres meses, un período directamente vinculado a la vida media del eritrocito, que es de aproximadamente 120 días. No es una cifra aislada, sino de un indicador del tiempo durante el cual el organismo estuvo sometido a un entorno metabólico agresivo.

Reducir la HbA1c no es “mejorar un número”. Cada descenso sostenido se asocia a una reducción real del riesgo de retinopatía, nefropatía, neuropatía y enfermedad cardiovascular, como demostraron grandes estudios longitudinales en diabetes.

La boca: el foco inflamatorio que boicotea el tratamiento

La relación entre diabetes y enfermedad periodontal es bidireccional y clínicamente determinante. La diabetes mal controlada altera la respuesta inmunitaria, afecta la quimiotaxis de los neutrófilos y favorece la progresión de la inflamación gingival y la destrucción de los tejidos de soporte dental.

Pero el fenómeno inverso es igual de relevante y con frecuencia subestimado. Una periodontitis activa actúa como un foco infeccioso crónico desde el cual se produce la translocación de productos bacterianos, especialmente lipopolisacáridos (LPS), que ingresan al torrente sanguíneo e inducen la liberación de mediadores inflamatorios sistémicos. Este proceso interfiere directamente con la señalización de la insulina y reduce la eficacia del tratamiento antidiabético.

Mujer observa su sonrisa en un espejo. Foto: Freepik.

Este patrón se observa con frecuencia en la práctica clínica periodontal: pacientes con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 cuyo control glucémico se estanca mientras persiste una inflamación gingival activa. La evidencia es consistente: el tratamiento periodontal adecuado se asocia a una reducción promedio de la hemoglobina glicosilada del orden del 0,3–0,4 %, un impacto clínicamente comparable al de la adición o ajuste de un fármaco antidiabético.

En pacientes con diabetes tipo 1, aunque la fisiopatología es distinta, la presencia de un foco infeccioso periodontal activo se asocia a una mayor variabilidad glucémica y a episodios de hiperglucemia difíciles de estabilizar. En estos casos, una boca sana no previene la enfermedad, pero sí contribuye de forma significativa a un control metabólico más predecible y seguro.

La diabetes no puede seguir entendiéndose como una cifra aislada en un laboratorio, sino como un proceso inflamatorio sistémico que exige ser abordado desde todos sus frentes. Ignorar la salud oral es dejar activo un foco inflamatorio que compromete cualquier estrategia nutricional o farmacológica.

Interpretar lo que ocurre en la encía no es un detalle odontológico menor: es una herramienta diagnóstica y pronóstica de valor clínico real. La boca no es un compartimento estanco; es un territorio donde se refleja —y muchas veces se define— el éxito del control metabólico. Más información en biosmile.uy.