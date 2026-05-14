Club de Reparadores en Malvín Alto invita a arreglar objetos y reducir residuos en comunidad

La actividad será gratuita y abierta a todo público este sábado 16 de mayo en Parque Malvín Alto. Habrá reparadores voluntarios para ayudar a recuperar distintos objetos del hogar.

14/05/2026, 10:00
Instagram Club de reparadores

Este sábado 16 de mayo, de 12 a 16 horas, se realizará una nueva edición del Club de Reparadores en Parque Malvín Alto, ubicado en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Petrona Rosende, casi Camino Carrasco. La actividad será gratuita y abierta a todo público.

La propuesta busca promover la reparación de objetos antes de desecharlos, con impacto ambiental y comunitario. Durante la jornada, un grupo de reparadores voluntarios pondrá sus conocimientos al servicio de quienes se acerquen con algún objeto del hogar que necesite arreglo.

La dinámica invita a que las personas acompañen el proceso de reparación y aprendan junto al equipo reparador, en una experiencia colectiva orientada a extender la vida útil de los objetos, reducir residuos y compartir saberes en comunidad.

En esta edición se podrán reparar libros, pequeños electrónicos, artículos de bazar, juguetes, ropa, textiles y otros objetos reparables en general.

Cada persona podrá llevar un objeto limpio para reparar, dentro de los rubros habilitados. No se recibirán computadoras, celulares, televisores ni grandes electrodomésticos.

Datos de la actividad

Club de Reparadores en Malvín Alto
Cuándo: sábado 16 de mayo
Horario: de 12 a 16 horas
Dónde: Parque Malvín Alto, Hipólito Yrigoyen y Petrona Rosende, casi Camino Carrasco
Entrada: gratuita
Qué llevar: un objeto limpio para reparar, dentro de los rubros habilitados

Más información en Instagram: @clubdereparadoresuy

