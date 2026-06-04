Científicos prueban que orar reduce el dolor de los pacientes sin importar si estos son personas de fe o no

Una breve sesión de oración de apenas cinco minutos podría ayudar a reducir el dolor y la ansiedad en pacientes de atención primaria, según una investigación realizada por especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos.

Los resultados del estudio, publicados en la revista científica Annals of Family Medicine, sugieren que la oración de intercesión podría funcionar como una herramienta complementaria de apoyo emocional y espiritual dentro de los tratamientos convencionales.

La investigación incluyó a 180 pacientes de una clínica de medicina familiar que presentaban dolor clínicamente significativo, con una puntuación igual o superior a 4 en una escala de 0 a 10.

Tras la consulta médica, los participantes fueron divididos aleatoriamente en dos grupos:



Un grupo recibió cinco minutos de oración de intercesión presencial .

. El otro grupo participó en una sesión de cinco minutos de música suave, utilizada como grupo de control para comparar resultados.

Posteriormente, los investigadores realizaron un seguimiento a las dos y seis semanas para evaluar la evolución de los síntomas.

Foto: Freerange.

Menos dolor y ansiedad tras la oración

Los pacientes que participaron en la sesión de oración reportaron una reducción más significativa del dolor inmediatamente después de la intervención y también durante el seguimiento realizado dos semanas más tarde, en comparación con quienes escucharon música.

Aunque a las seis semanas la diferencia dejó de ser estadísticamente significativa, los beneficios iniciales resultaron relevantes para los investigadores. Además, el grupo que recibió la oración mostró una disminución más marcada de los niveles de ansiedad, un efecto que se mantuvo tanto a las dos como a las seis semanas posteriores al tratamiento.

El estudio también observó que los participantes afroamericanos fueron quienes registraron las mayores mejoras tanto en el dolor como en la ansiedad.

Un complemento no farmacológico para la salud

Foto: Pxhere.

La autora principal de la investigación, Katherine Jacobson, destacó que la oración de intercesión fue una intervención segura, bien aceptada por los pacientes y potencialmente útil como complemento de la atención médica tradicional.

Según explicó, este tipo de práctica puede representar una alternativa de bajo costo, no farmacológica y accesible para contribuir al manejo del dolor y el bienestar emocional, especialmente en poblaciones vulnerables. Por su parte, Joshua W. Brown señaló que los beneficios observados no dependieron de las creencias religiosas de los participantes.

Qué es la oración de intercesión

La oración de intercesión es una práctica espiritual en la que una persona realiza una plegaria en favor de otra, generalmente con su consentimiento, con el objetivo de ofrecer apoyo emocional, acompañamiento y contención.

Los investigadores concluyen que, aunque se necesitan más estudios para confirmar estos resultados, la evidencia obtenida sugiere que la oración podría desempeñar un papel complementario en la reducción de la ansiedad, el estrés y la percepción del dolor, junto con los tratamientos médicos convencionales.