Científicos descubren que el sabor y el diseño del vapeador daña tus genes más que cuánto vapeás

La composición química de los sabores utilizados en los cigarrillos electrónicos y el diseño técnico de los dispositivos de vapeo podrían tener un impacto más importante en la actividad genética que la frecuencia de consumo, según una investigación desarrollada por la Escuela de Medicina de la Universidad del Sur de California.

El estudio advierte que ciertos componentes presentes en los vapeadores podrían estar relacionados con alteraciones genéticas vinculadas al desarrollo de enfermedades graves, entre ellas el cáncer, patologías cardiovasculares y trastornos pulmonares.

Los investigadores recordaron que los cigarrillos electrónicos son productos relativamente recientes y que muchas de sus consecuencias para la salud todavía no se conocen completamente, ya que las enfermedades crónicas pueden tardar años o incluso décadas en manifestarse.

Sin embargo, los científicos señalaron que los cambios detectados en la expresión genética representan señales tempranas de daño celular provocadas por el vapeo.

Aparatos de vaping. Foto: Commons.

El vapeo y los cambios genéticos

Los resultados del trabajo, publicados en la revista científica Frontiers in Oncology, muestran que las personas que vapean regularmente presentan alteraciones en 3.124 genes del genoma en comparación con quienes no fuman ni utilizan cigarrillos electrónicos.

Según el análisis, aunque parte de estos cambios se relaciona con la cantidad o frecuencia de consumo, la mayoría estaría asociada directamente al tipo de sabores utilizados y a las características del dispositivo.

Los investigadores concluyeron que cerca de dos tercios de las alteraciones genéticas detectadas estaban vinculadas a:



Sabores frutales

Mezclas de múltiples sabores

Dispositivos recargables

Vapeadores avanzados conocidos como “mods”

Esto sugiere que la composición química de los líquidos para vapear y el diseño de los dispositivos desempeñan un papel clave en los efectos biológicos del vapeo.

Foto: Commons.

Riesgos para la salud asociados al vapeo

El estudio también identificó vínculos entre el uso de vapeadores electrónicos y distintos problemas de salud.

Entre las enfermedades asociadas con cambios en la expresión genética aparecen:



Cáncer

Enfermedades cardíacas

Enfermedades pulmonares

Trastornos endocrinos

Enfermedades gastrointestinales

Enfermedades neurológicas

Los autores del trabajo explicaron que los vapeadores con sabores frutales o combinados mostraron un mayor nivel de alteraciones genéticas en comparación con otros productos.

Cómo se realizó la investigación

Para el estudio participaron:



35 usuarios de cigarrillos electrónicos

24 fumadores tradicionales

24 personas no fumadoras

Todos eran adultos jóvenes sanos, hombres y mujeres, y los científicos utilizaron herramientas de análisis bioinformático para estudiar los cambios moleculares y las vías biológicas relacionadas con el vapeo.

La preocupación de los expertos y la FDA

Los investigadores subrayaron que los hallazgos cobran especial importancia en momentos en que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) trabaja en nuevas regulaciones sobre los cigarrillos electrónicos con sabores.

Según los especialistas, los organismos reguladores deberían prestar mayor atención a:



Los ingredientes químicos utilizados

Los sabores artificiales

La cantidad de nicotina

El diseño de los dispositivos

El informe también advierte que algunos vapeadores modernos, especialmente los llamados mods, pueden liberar niveles más altos de nicotina que generaciones anteriores de dispositivos. Además, muchos incluyen aditivos potencialmente tóxicos destinados a hacer que la experiencia de vapeo resulte más suave y atractiva para los consumidores. Los científicos consideran que estos datos podrían servir como base para implementar controles más estrictos sobre la industria del vapeo y reducir los posibles riesgos para la salud a largo plazo.