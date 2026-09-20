¿Caspa o dermatitis seborreica? Las señales en el cuero cabelludo que indican que deberías ir al dermatólogo

Esas pequeñas escamas blancas que aparecen sobre el pelo o la ropa pueden resultar molestas, pero la caspa no es simplemente una señal de que el pelo está sucio. Se trata de una descamación excesiva del cuero cabelludo que puede estar relacionada con la piel seca, la producción de grasa, la sensibilidad a determinados productos o la presencia de un microorganismo habitual de la piel llamado Malassezia.

En muchos casos puede controlarse con cuidados sencillos y shampoos específicos. Sin embargo, cuando la descamación se acompaña de inflamación, picazón intensa o no mejora con el tratamiento habitual, puede tratarse de un problema diferente que requiera valoración dermatológica.

Los shampoos anticaspa contienen ingredientes destinados a actuar sobre las causas o manifestaciones de la descamación. Entre los activos utilizados se encuentran el ketoconazol, el ácido salicílico, el piritionato de zinc y el alquitrán de hulla.

No alcanza simplemente con aplicar el producto y enjuagarlo de inmediato. Es importante seguir las indicaciones del envase y, cuando corresponda, dejarlo actuar durante algunos minutos para que el principio activo permanezca en contacto con el cuero cabelludo.

Si un producto deja de resultar eficaz o no produce mejoría, puede ser necesario cambiar de principio activo. La elección depende también del tipo de caspa y de la respuesta de cada persona.

¿Hay que lavarse el pelo todos los días? No existe una frecuencia de lavado que funcione igual para todo el mundo. Las necesidades dependen, entre otros factores, de cuánto se engrasa el cuero cabelludo y de la intensidad de la descamación.

Mujer se despierta con el pelo enredado. Foto: Freepik.

Lo que sí puede resultar contraproducente es utilizar agua excesivamente caliente, ya que puede irritar o resecar la piel. También conviene evitar productos capilares que provoquen irritación y observar si determinados cosméticos coinciden con la aparición o el empeoramiento de los síntomas.

Y hay un mito que vale la pena desterrar: tener caspa no significa necesariamente tener una mala higiene. Puede aparecer incluso en personas que se lavan el cabello con frecuencia.

Aloe vera, vinagre o romero aparecen con frecuencia entre las recomendaciones caseras para cuidar el cuero cabelludo. Sin embargo, que un ingrediente tenga propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias o sea utilizado tradicionalmente en cosmética no significa que sea un tratamiento comprobado contra la caspa.

Por eso, estos recursos no deberían sustituir a los productos específicamente formulados para tratarla. Además, aplicar sustancias directamente sobre el cuero cabelludo puede provocar irritación en algunas personas, especialmente cuando la piel ya está inflamada.

La alimentación y el estrés también pueden influir

La alimentación equilibrada y el manejo del estrés forman parte de los cuidados generales de salud y pueden ser relevantes para algunas afecciones de la piel. En personas predispuestas, determinados períodos de estrés pueden coincidir con un empeoramiento de problemas del cuero cabelludo.

Esto no significa que exista una dieta específica capaz de eliminar la caspa. Más bien se trata de mantener hábitos saludables y observar qué factores parecen influir en cada caso.

Un hombre se seca el pelo frente al espejo Foto: Freepik

Caspa o dermatitis seborreica: no siempre es lo mismo

La descamación del cuero cabelludo puede tener diferentes causas. Una de ellas es la dermatitis seborreica, una afección que suele provocar, además de escamas, enrojecimiento y picazón. También puede afectar otras zonas del rostro, como las cejas o los costados de la nariz.

Cuando existe una inflamación importante, las escamas son más gruesas o el problema se extiende más allá del cuero cabelludo, puede ser necesario un tratamiento diferente al de una caspa leve.

Si después de varias semanas de utilizar correctamente un shampoo anticaspa no hay mejoría, conviene consultar con un dermatólogo. Lo mismo ocurre cuando aparecen enrojecimiento intenso, picazón severa o caída del cabello. La consulta permite determinar si realmente se trata de caspa o si existe otra afección que necesita un tratamiento específico.

Con base en La Nación/GDA