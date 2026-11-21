El 5 de noviembre, en la revista Science, se publicaron los resultados de un experimento que marca un nuevo récord en la investigación de temperaturas extremadamente bajas. Científicos chinos consiguieron estudiar una nube de aproximadamente 20.000 átomos de rubidio enfriada hasta alcanzar una temperatura equivalente a apenas 9,7 billonésimas de kelvin por encima del cero absoluto.

Para dimensionar el logro, el cero absoluto corresponde a −273,15 °C (0 kelvin), el límite inferior de temperatura que puede alcanzar un sistema físico. Nunca se ha conseguido llegar exactamente a ese punto. Sin embargo, el experimento realizado en la estación espacial china Tiangong permitió aproximarse extraordinariamente a él.

La investigación se desarrolló en condiciones de microgravedad, que hicieron posible observar durante varios segundos el comportamiento de esa nube de átomos ultrafríos. En esas condiciones, los científicos pudieron estudiar fenómenos cuánticos con una precisión y un tiempo de observación difíciles de conseguir en laboratorios terrestres.

No se trata solamente de haber establecido un nuevo récord. Estos experimentos permiten explorar comportamientos de la materia que, en otras condiciones, resultan prácticamente inaccesibles. Y cada nuevo conocimiento abre preguntas y posibilidades —por ejemplo, para la salud— que hoy no necesariamente podemos anticipar.

De las temperaturas extremas a la medicina

La capacidad de alcanzar temperaturas muy bajas ya ha tenido consecuencias importantes para la ciencia y la medicina. Un ejemplo conocido es el nitrógeno líquido, que alcanza aproximadamente −196 °C y se convirtió en una herramienta fundamental para el desarrollo de la criopreservación. La posibilidad de conservar células, tejidos y material biológico durante períodos prolongados transformó distintas áreas de la medicina. Hoy se conservan, mediante procedimientos cuidadosamente controlados y el uso de sustancias crioprotectoras, células madre, muestras de cordón umbilical, óvulos, espermatozoides y embriones.

El proceso no consiste simplemente en congelar. Es necesario evitar que la formación de cristales de hielo dañe las estructuras celulares y controlar cuidadosamente las etapas de enfriamiento y descongelación. Detrás de una práctica que hoy forma parte de numerosos procedimientos médicos hubo décadas de investigación física, química y biológica.

Este ejemplo permite comprender algo importante: los avances científicos no siempre encuentran una aplicación inmediata. Muchas veces, un descubrimiento que inicialmente parece alejado de la práctica médica termina contribuyendo, años después, al desarrollo de nuevas herramientas y tratamientos.

Científico en un laboratorio utilizando un microscopio y tubos de ensayo. Foto: Canva.

El desafío también alcanza a los profesionales de la salud

La medicina, la biología y la odontología evolucionan en relación permanente con otras disciplinas. Los avances en física, química, genética, ingeniería de materiales y tecnología pueden modificar, directa o indirectamente, la manera en que comprendemos las enfermedades, diagnosticamos, prevenimos y tratamos a nuestros pacientes.

En odontología, por ejemplo, el desarrollo de nuevos biomateriales, las investigaciones sobre regeneración de tejidos, la ingeniería de superficies y los avances en diagnóstico son parte de una transformación que no surge exclusivamente de la investigación odontológica. Muchas de sus posibilidades nacen en laboratorios y campos científicos que, a primera vista, parecen muy distantes de la consulta clínica.

Por eso, el desafío de quienes trabajamos en salud no consiste únicamente en conocer las técnicas disponibles hoy. También exige mantener una actitud permanente de aprendizaje, seguir la evolución de la ciencia y comprender qué significan los nuevos descubrimientos, incluso cuando todavía no tienen una aplicación clínica definida.

No sabemos cuáles de los descubrimientos que se producen actualmente tendrán aplicaciones concretas dentro de diez o veinte años. Tampoco podemos asegurar que un experimento como el realizado en la estación espacial vaya a traducirse directamente en un tratamiento médico. Pero sí debemos estar preparados para reconocer las posibilidades cuando aparezcan.

Debemos prepararnos, como siempre nos hemos preparado y como seguiremos preparándonos. Comprender los avances, como siempre hemos buscado comprenderlos y continuaremos haciéndolo. Y evaluarlos con el mismo rigor con el que hemos evaluado los conocimientos y las tecnologías que se incorporan a nuestra práctica.

Porque no alcanza con conocer una novedad ni con entusiasmarse ante una posibilidad. Es necesario estudiar sus fundamentos, analizar la evidencia, distinguir lo que realmente representa un avance de aquello que todavía es una hipótesis y determinar si puede aportar un beneficio concreto.

Consulta odontológica. Foto: Freepik.

Nuestro objetivo como profesionales de la salud

Quizás aquí se encuentre una de las diferencias y, al mismo tiempo, una de las grandes complementariedades entre quienes investigan y quienes ejercemos la medicina o la odontología. El científico que trabaja en la investigación básica busca comprender cómo funciona la naturaleza, descubrir principios, formular preguntas y ampliar los límites de lo que sabemos. Su aporte consiste, precisamente, en avanzar sobre preguntas cuya respuesta todavía desconocemos.

El investigador orientado a las aplicaciones procura encontrar caminos para convertir esos conocimientos en procedimientos, materiales o tecnologías. Y el profesional clínico tiene otra responsabilidad: comprender esas posibilidades, evaluar su validez, determinar si son seguras y establecer cuándo pueden incorporarse a la atención de una persona. Son tareas distintas, pero forman parte de un mismo proceso.

Nuestro objetivo, como profesionales de la salud, no puede ser simplemente estar informados sobre los últimos descubrimientos ni incorporar cada novedad que aparece. Es mucho más concreto y, a la vez, más exigente: mantenernos preparados para reconocer aquello que pueda representar un verdadero avance, comprenderlo, estudiarlo y evaluar sus posibilidades de aplicación. No sabemos qué descubrimiento de hoy podrá modificar nuestra práctica dentro de una década, pero queremos estar en condiciones de entenderlo cuando ese momento llegue.

La ciencia avanza todos los días. Nuestra responsabilidad profesional es mantenernos atentos, seguir aprendiendo y estar preparados para comprender y evaluar lo que vendrá. Porque, en definitiva, cada avance adquiere su verdadero valor cuando puede contribuir a mejorar la vida de las personas.

Más información en biosmile.uy.