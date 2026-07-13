Actuar sobre cinco hábitos cotidianos mejora significativamente la salud cognitiva en adultos mayores según estudio latinoamericano

LatAm-FINGERS, el primer ensayo clínico aleatorizado multicéntrico realizado en América Latina sobre prevención del deterioro cognitivo, demostró que intervenir de manera combinada y sostenida sobre cinco factores modificables del estilo de vida puede mejorar la cognición global en adultos mayores en riesgo de demencia.

El estudio será publicado hoy por The Lancet y presentado simultáneamente en la Alzheimer’s Association International Conference 2026 -AAIC 2026-, aportando evidencia regional clave para el desarrollo de estrategias de prevención y reducción del riesgo de demencia en América Latina.

Durante dos años, LatAm-FINGERS evaluó una intervención multidominio basada en cinco pilares: actividad física, alimentación saludable, control de factores cardiovasculares, entrenamiento cognitivo y socialización. A diferencia de una recomendación general de bienestar, se trató de un protocolo científico estructurado, sostenido en el tiempo y adaptado culturalmente a la realidad latinoamericana.

El estudio, financiado por la Alzheimer’s Association, incluyó a 1.065 participantes de entre 60 y 77 años en centros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. El 82,3% de los participantes completó los dos años de seguimiento.

Los resultados del estudio muestran que, en adultos mayores en riesgo de demencia, el grupo que recibió la intervención multidominio estructurada obtuvo mejoras cognitivas un 55% superiores a las del grupo que recibió una intervención flexible basada en consejos regulares de salud. Estas mejoras se observaron tanto en la cognición global como en dominios específicos del rendimiento cognitivo, incluyendo la memoria episódica, la atención y las funciones ejecutivas.

“LatAm-FINGERS demuestra que la prevención del deterioro cognitivo en América Latina no solo es posible, sino que también puede construirse a partir de evidencia generada en nuestra propia región. Hoy sabemos que la prevención no puede pensarse como una recomendación aislada, sino como una intervención integral, estructurada y sostenida en el tiempo. Lo relevante es la combinación de actividad física, alimentación saludable, control cardiovascular, entrenamiento cognitivo y socialización, implementada de manera adaptada a nuestras comunidades”, afirmó la Dra. Lucía Crivelli, investigadora principal de LatAm-FINGERS y jefa de Neuropsicología de FLENI.

El valor diferencial de LatAm-FINGERS es que aporta evidencia aleatorizada, multicéntrica y de gran escala generada en América Latina, una región históricamente subrepresentada en la investigación internacional sobre demencia y deterioro cognitivo. El estudio demuestra que una intervención sistemática, armonizada en sus procedimientos y culturalmente adaptada puede implementarse en países con realidades sociales, educativas, sanitarias y económicas diversas. El hallazgo no implica que la demencia pueda prevenirse de manera absoluta ni que exista una garantía individual de protección, sino que aporta evidencia robusta de que actuar de forma combinada y sostenida sobre factores modificables puede contribuir a estrategias de prevención y reducción del riesgo.

Las cifras en Uruguay

Uruguay, uno de los países más envejecidos de América Latina, tiene más del 16% de su población mayor de 65 años, y se estima que entre 50.000 y 60.000 personas viven actualmente con demencia, una cifra que se proyecta crecerá de forma exponencial en los próximos años. En un país que lleva décadas envejeciendo, la demencia sigue sin contar con un plan nacional que organice su prevención, diagnóstico y atención de manera integrada.

"Tenemos un sistema de salud que avanza, pero necesitamos que la prevención y el abordaje de la demencia se conviertan en política pública. Estos resultados nos dan la herramienta concreta para plantearle a las autoridades lo imperioso que es actuar", afirmó la Magister (Psicóloga) Ana María Charamelo, investigadora principal de LatAm-FINGERS en Uruguay e integrante de la Clínica de la Memoria del Hospital Británico de Montevideo.

Foto: Public Domain Pictures.

Estrategias a futuro

LatAm-FINGERS se inscribe en una línea internacional de estudios sobre intervenciones multidominio para reducir el deterioro cognitivo. El estudio FINGER, realizado en Finlandia, fue el primer gran ensayo en mostrar beneficios sobre la cognición global en adultos mayores con mayor riesgo de demencia. Estudios posteriores, como US POINTER, también reportaron beneficios cognitivos asociados con intervenciones estructuradas.

Hasta ahora, ninguno de esos grandes estudios se había realizado en poblaciones latinoamericanas. Por eso, LatAm-FINGERS cubre una brecha crítica: evalúa la factibilidad y eficacia de una intervención multidominio en contextos sociodemográficos, culturales y epidemiológicos propios de la región y muestra que la prevención requiere también evidencia local: poblaciones locales, preguntas locales y modelos de implementación posibles para la región.

En este sentido, las implicancias son estratégicas para la salud pública regional. En un contexto de rápido envejecimiento poblacional y aumento esperado de la carga de demencia, los resultados respaldan el desarrollo de estrategias de prevención no farmacológicas, culturalmente adaptadas y sostenidas en el tiempo, con potencial para integrarse progresivamente en programas comunitarios, atención primaria y políticas de envejecimiento saludable.