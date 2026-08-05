Verde, rojo o amarillo: qué variedad de morrón conviene usar en salsas, salteados y ensaladas

El morrón verde, rojo y amarillo no solo se distinguen por su color: también presentan diferencias en su grado de maduración, sabor, textura y en la manera en que realzan cada preparación. Aunque provienen de la misma hortaliza, el momento de la cosecha modifica sus características, por lo que cada variedad resulta más conveniente para determinados platos.

El morrón verde se cosecha antes de completar su maduración, por lo que ofrece un sabor más intenso, fresco y ligeramente amargo. Su textura firme lo convierte en una excelente opción para salteados, guisos, sofritos y otras recetas en las que se busca mantener consistencia.

El morrón rojo, en cambio, alcanza una maduración completa, lo que le aporta un sabor naturalmente más dulce, una pulpa más tierna y un color intenso. Por eso es ideal para salsas, rellenos, asados y preparaciones al horno en las que se pretende potenciar tanto el sabor como la presentación.

El morrón amarillo representa un punto intermedio en el proceso de maduración. Su sabor es más suave y equilibrado, con una textura agradable que combina muy bien con platos frescos o recetas donde se busca sumar color sin que predomine sobre el resto de los ingredientes.

Morrones. Foto: Pxhere.

Además de sus diferencias culinarias, las tres variedades de morrón aportan vitaminas, fibra y antioxidantes, nutrientes que contribuyen a una alimentación saludable.

Beneficios del morrón verde, rojo y amarillo

Más allá de su apariencia, cada tipo de morrón posee un perfil nutricional particular, determinado por su grado de maduración y la concentración de distintos compuestos naturales.



Morrón verde: se caracteriza por su sabor vegetal y refrescante. Es bajo en calorías y aporta fibra , vitamina C y antioxidantes , nutrientes que favorecen una alimentación equilibrada.



se caracteriza por su sabor vegetal y refrescante. Es bajo en calorías y aporta , y , nutrientes que favorecen una alimentación equilibrada. Morrón rojo: contiene una mayor concentración de carotenoides , pigmentos naturales con acción antioxidante, además de vitaminas y minerales esenciales. Su sabor dulce lo convierte en uno de los preferidos para muchas preparaciones.



contiene una mayor concentración de , pigmentos naturales con acción antioxidante, además de y esenciales. Su sabor dulce lo convierte en uno de los preferidos para muchas preparaciones. Morrón amarillo: ofrece un equilibrio entre frescura y dulzor. También aporta fibra, vitaminas y antioxidantes, lo que lo convierte en un excelente complemento para una dieta saludable.

En cualquiera de sus colores, incorporar morrón a la alimentación es una forma sencilla de sumar nutrientes, color, sabor y variedad a las comidas gracias a su elevado contenido de agua, fibra, vitaminas y compuestos antioxidantes.

Mujer sostiene dos morrones rojos. Foto: Reuters.

Qué morrón elegir según la receta

Elegir el morrón adecuado puede marcar una gran diferencia en el resultado final de un plato. Cada variedad combina mejor con determinadas técnicas de cocción y perfiles de sabor.



Para ensaladas y preparaciones frescas: el morrón amarillo aporta un sabor delicado, una textura agradable y un color vibrante que complementa otros ingredientes sin opacarlos.

el aporta un sabor delicado, una textura agradable y un color vibrante que complementa otros ingredientes sin opacarlos. Para sofritos, salteados y bases de cocina: el morrón verde es una excelente elección por su sabor intenso y su capacidad para conservar firmeza durante la cocción.

el es una excelente elección por su sabor intenso y su capacidad para conservar firmeza durante la cocción. Para salsas, rellenos, asados y platos al horno: el morrón rojo brinda un sabor más dulce, mayor intensidad de color y una textura más tierna.

el brinda un sabor más dulce, mayor intensidad de color y una textura más tierna. Para platos con sabores más complejos: combinar morrón verde, rojo y amarillo permite obtener recetas más coloridas, equilibradas y con una mayor riqueza de matices.

Incorporar las distintas variedades de morrón no solo mejora la presentación de los platos, sino que también permite aprovechar los beneficios nutricionales de esta hortaliza versátil, rica en vitaminas, fibra y antioxidantes, ideal para quienes buscan mantener una alimentación saludable.