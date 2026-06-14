Tostado versus torrado: el detalle clave que define la calidad de tu café y que casi siempre pasamos por alto

Para la mayoría de las personas, elegir café suele ser una cuestión de marca, precio o costumbre. Sin embargo, hay un detalle que puede influir mucho más en la experiencia final: saber si el producto es café tostado o café torrado. Aunque ambos pueden parecer similares, se elaboran de manera diferente, y esa diferencia impacta directamente en el aroma, el sabor y las características de la bebida.

El café tostado se obtiene únicamente mediante el calentamiento de los granos. Durante el proceso no se agregan otros ingredientes, lo que permite conservar mejor los aromas y sabores propios del café.

Persona sostiene taza de café. Foto: Freepik.

Por esa razón, suele ser la opción preferida por quienes buscan apreciar las particularidades de cada variedad y origen. Dependiendo del grano, es posible encontrar matices más complejos, con notas que pueden resultar dulces, frutales o similares al chocolate.

El café torrado, en cambio, incorpora azúcar durante el tostado. Al caramelizarse, el azúcar recubre los granos y les da una apariencia más oscura y brillante. Este método, que históricamente se utilizó para mejorar la conservación y abaratar costos, modifica el perfil sensorial de la bebida. El resultado suele ser un café de sabor más intenso y amargo, en el que los aromas y características naturales del grano quedan más disimulados.

¿Cuál café es mejor? No existe una respuesta única, porque la elección depende en gran medida de los gustos personales. Hay quienes prefieren la intensidad característica del torrado y quienes disfrutan de los matices más sutiles del tostado.

Hombre tomando bebida en una taza Foto: Freepik

Sin embargo, los especialistas suelen recomendar el café tostado cuando el objetivo es conocer y disfrutar las cualidades originales del grano. Al no incorporar azúcar durante su elaboración, ofrece una expresión más fiel de cada café y permite distinguir mejor sus aromas y sabores.

Conocer la diferencia entre torrado y tostado puede ayudar a entender por qué dos cafés aparentemente similares ofrecen experiencias tan distintas en la taza. Mientras el torrado se caracteriza por un sabor más uniforme y marcado por la caramelización del azúcar, el tostado apuesta por resaltar la identidad propia del grano. Saber identificar cada uno es un paso sencillo para elegir el café que mejor se adapta a las preferencias de cada persona.

Con base en La Nación/GDA