La palta ganó un lugar destacado como "superalimento" gracias a su aporte de grasas saludables, vitaminas y minerales que favorecen tanto la piel como el sistema cardiovascular. Sin embargo, a pesar de sus reconocidas propiedades nutricionales, este fruto no resulta beneficioso para todos los organismos, ya que existen cuadros médicos, condiciones metabólicas y restricciones alimentarias en las que se aconseja limitar o directamente evitar su ingesta.

Especialistas en nutrición y salud advierten que, más allá de su perfil saludable, determinados componentes presentes en su pulpa pueden generar efectos adversos en personas con diagnósticos específicos.

Control de calorías y salud renal

El primer grupo que debe prestar atención son quienes siguen planes alimenticios hipocalóricos. Si bien las grasas de la palta son de excelente calidad nutricional —principalmente por sus ácidos grasos monoinsaturados—, se trata de un alimento de alta densidad energética. Según datos del Instituto NutriGenómica, cada 100 gramos de pulpa aportan cerca de 150 kilocalorías, por lo que consumirla sin medida puede dificultar el objetivo de bajar de peso en regímenes con restricción calórica.

Por otra parte, los pacientes con insuficiencia renal representan uno de los sectores más vulnerables frente a este fruto. Desde el mismo instituto señalan que su elevado contenido de potasio resulta riesgoso cuando los riñones pierden capacidad de filtrado y no logran eliminar ese mineral del torrente sanguíneo. En casos de insuficiencia renal crónica, la acumulación de potasio puede desencadenar complicaciones cardíacas severas, motivo por el cual los nefrólogos suelen contraindicarla o regular estrictamente su consumo.

Palta. Foto: Pixabay.

Intolerancias digestivas y reacciones alérgicas

El aparato digestivo también puede verse afectado en personas con sensibilidad o intolerancia alimentaria. De acuerdo con los expertos, la palta contiene sorbitol, un polialcohol que en organismos con problemas de absorción o intolerancia suele provocar episodios de diarrea, dolor abdominal, gases e hinchazón estomacal cuando se ingiere en porciones abundantes.

Finalmente, la alergología clínica y la fitoterapia documentaron un vínculo directo entre ciertas proteínas vegetales y las reacciones alérgicas cruzadas. Tal como detalla una guía de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), quienes presentan alergia o sensibilidad al látex deben extremar precauciones o evitar esta fruta. La explicación radica en que la palta posee estructuras proteicas similares a las del látex, capaces de desencadenar una respuesta adversa del sistema inmunológico conocida como síndrome de látex-frutas.

Palta. Foto: Unsplash

Para quienes no integran ninguno de estos cuatro grupos de riesgo, el consumo de palta dentro de una dieta equilibrada no representa inconvenientes. De todas formas, los especialistas recuerdan que ante cualquier síntoma o reacción inusual tras ingerirla, lo indicado es suspender su consumo y realizar una consulta médica.

En base a El Universal/GDA