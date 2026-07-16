Psyllium: la fibra vegetal que favorece la saciedad, mejora el tránsito intestinal y ayuda a controlar el colesterol

El psyllium es una fibra soluble obtenida de la cáscara de la semilla de la planta Plantago ovata. Su principal característica es su capacidad para absorber agua y formar un gel en el tracto digestivo, una propiedad que favorece la digestión y se asocia con beneficios como una mayor sensación de saciedad, el control de la glucosa, la reducción del colesterol y la mejora del tránsito intestinal.

La licenciada en Nutrición Ariana Ordóñez explicó que esta fibra enlentece la digestión y favorece la absorción de los nutrientes.

"La particularidad del psyllium es que tiene afinidad con el agua. Al formar un gel en el tracto digestivo, enlentece la digestión y favorece la absorción de los nutrientes. Esto genera una sensación de saciedad y, al mismo tiempo, interviene en la absorción de la glucosa", señaló.

Favorece la saciedad y ayuda a controlar la glucosa

El efecto comienza en el estómago, donde el gel retrasa el vaciamiento gástrico y prolonga la sensación de plenitud después de las comidas. Esto puede ayudar a controlar la ingesta de alimentos, aunque la nutricionista aclara que no se trata de un beneficio exclusivo para quienes buscan bajar de peso, sino de un mecanismo propio de una alimentación saludable.

Más adelante, en el intestino delgado, la absorción de los hidratos de carbono ocurre de forma más lenta, lo que contribuye a disminuir los picos de glucosa luego de las comidas.

Según la especialista, esta característica puede resultar beneficiosa para personas con diabetes y también formar parte de estrategias para reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 asociada a malos hábitos alimentarios.

Psyllium. Foto: Shutterstock

También puede contribuir a reducir el colesterol

Otro de los beneficios del psyllium está relacionado con el colesterol. El gel que forma esta fibra interfiere en la reabsorción de los ácidos biliares, un mecanismo que favorece la disminución del colesterol circulante.

Ordóñez aclara que este efecto también está presente en otras fibras solubles, pero destaca que el psyllium no contiene gluten, por lo que puede ser una buena alternativa para personas con enfermedad celíaca, intolerancia al gluten o quienes prefieren evitarlo.

Un aliado para el tránsito intestinal

En el intestino grueso, el psyllium retiene agua y facilita la evacuación al ayudar a normalizar la consistencia de las heces, sin actuar como un laxante de efecto inmediato ni generar dependencia.

Por ese motivo, suele recomendarse en personas con estreñimiento y también puede resultar útil en algunos casos de diverticulosis o de síndrome de intestino irritable asociado a constipación.

La especialista recuerda que, para que la fibra actúe correctamente, es fundamental acompañar su consumo con una buena hidratación.

"Todas las fibras necesitan agua para actuar. Si no hay una buena hidratación, el efecto no va a ser el esperado", advirtió.

Además, señaló que sus beneficios aparecen con el consumo habitual y no tras una única dosis.

También se utiliza en preparaciones sin gluten

Además de sus aplicaciones nutricionales, el psyllium comenzó a ganar espacio en la cocina, especialmente en recetas libres de gluten. Gracias al gel que forma al mezclarse con agua, aporta estructura, humedad y elasticidad a panes y otras masas.

Puede conseguirse fácilmente en herboristerías en forma de polvo, para incorporar a preparaciones, mezclar con yogur, jugos o agua. También existen presentaciones en cápsulas comercializadas en farmacias.

Los especialistas destacan que el psyllium puede ser una herramienta útil para mejorar la salud digestiva y complementar una alimentación equilibrada, siempre acompañado de una adecuada hidratación.

En base a La Nación/GDA