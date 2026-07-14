El huevo y los mayores de 50: por qué es una de las mejores fuentes de proteína para cuidar la masa muscular

A medida que pasan los años, mantener la fuerza y la masa muscular se vuelve clave para preservar la movilidad, el equilibrio y la independencia. En ese contexto, el huevo es considerado por investigadores y especialistas como una de las fuentes de proteína de mayor calidad para favorecer un envejecimiento saludable.

Un artículo de revisión publicado en la revista científica Nutrients concluyó que la proteína del huevo contiene los nueve aminoácidos esenciales que necesita el organismo y presenta una alta digestibilidad, lo que la convierte en una de las fuentes proteicas más completas.

Los investigadores destacaron especialmente su contenido de leucina, un aminoácido que estimula la síntesis de proteína muscular, un proceso que se vuelve menos eficiente con el envejecimiento.

La importancia de consumir suficiente proteína

La relación entre una adecuada ingesta de proteínas y la salud muscular también fue respaldada por un metaanálisis publicado en 2024 en la revista Ageing Research Reviews.

Tras analizar decenas de estudios en adultos mayores, los autores concluyeron que consumir suficiente proteína puede mejorar indicadores relacionados con la masa y la función muscular, especialmente cuando se combina con actividad física y ejercicios de fuerza.

Foto: Commons.

Un alimento práctico y versátil

Además de sus beneficios nutricionales, el huevo presenta ventajas prácticas. Es un alimento relativamente económico, fácil de conseguir y muy versátil en la cocina. Puede consumirse cocido, revuelto, en tortillas, acompañado de verduras o incorporado a diferentes preparaciones.

También suele resultar una opción conveniente para las personas mayores porque, en comparación con otras fuentes de proteína, suele ser más fácil de masticar.

Qué recomienda la evidencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en sus directrices Integrated Care for Older People (ICOPE) publicadas en 2019, señala que una nutrición adecuada y una ingesta suficiente de proteínas son fundamentales para ayudar a preservar la capacidad funcional y prevenir la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento.

Si bien la organización no recomienda específicamente el consumo de huevos, los especialistas consideran que este alimento puede ser una herramienta útil para cubrir los requerimientos diarios de proteínas.

Por otra parte, la evidencia científica acumulada en los últimos años ha reevaluado las antiguas preocupaciones sobre el colesterol presente en los huevos. Los estudios indican que, para la mayoría de las personas, el colesterol de los alimentos tiene una influencia menor sobre los niveles de colesterol en sangre de lo que se creía décadas atrás.

Los expertos recuerdan que ningún alimento por sí solo garantiza una buena salud. Sin embargo, coinciden en que una alimentación con proteínas de calidad, combinada con actividad física regular, puede contribuir a mantener la fuerza, la autonomía y la calidad de vida a partir de los 50 años.

En base a El Tiempo/GDA