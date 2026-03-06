Pollo al horno jugoso y dorado en una hora: probá esta receta casera fácil con papas

El pollo al horno es uno de esos platos que nunca fallan: rendidor, sabroso y perfecto para compartir en familia. Esta versión de pollo al horno con papas, difundida por el canal de YouTube Cocina con Carmen, propone una preparación sencilla, con ingredientes que casi siempre hay en casa y un resultado jugoso y dorado en apenas una hora.

La receta arranca con cinco papas medianas cortadas en rodajas o en cubos, colocadas en una asadera apta para horno. Se condimentan con sal y pimienta a gusto y, por encima, se disponen cuatro presas de pollo —pueden ser muslos, contramuslos o las piezas que tengas a mano—. Sobre el pollo se agrega un chorrito de vinagre y un toque extra de sal y pimienta para realzar el sabor.

El secreto está en la salsa

Uno de los puntos fuertes de este pollo al horno jugoso es el aliño que lo acompaña. Para prepararlo, se colocan en el vaso de la licuadora o mixer una cebolla, tres dientes de ajo, un trozo de morrón rojo, una cucharada de orégano, otra de tomillo, una de pimentón y una pizca de sal.

A esa base se le suman 125 mililitros de caldo de pollo, 125 mililitros de vino blanco y tres cucharadas de aceite de oliva. Se procesa todo hasta lograr una salsa casera homogénea, que luego se vierte sobre las presas, procurando que queden bien impregnadas de ambos lados. Esta mezcla no solo aporta sabor, sino que garantiza una carne tierna y bien húmeda.

Pollo al horno Freepik

Horno fuerte y vuelta a mitad de cocción

Con el horno previamente precalentado a 220 °C, calor arriba y abajo, la asadera se lleva a cocción durante 30 minutos. Pasado ese tiempo, se dan vuelta las presas con cuidado y se cocina otros 30 minutos más, hasta que el pollo quede bien dorado y las papas tiernas.

El resultado es un pollo dorado por fuera y tierno por dentro, con papas que absorben la salsa y los jugos de cocción. Una receta práctica, de esas que casi se hacen solas, ideal para el almuerzo del domingo o para resolver una comida casera sin complicarse demasiado.

Pollo al horno Freepik

En base a El Tiempo/GDA