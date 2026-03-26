¿Papas fritas de restaurante en casa? El truco de un famoso chef para que queden crocantes por fuera y cremosas por dentro

Las papas se consolidan como uno de los ingredientes más versátiles y presentes en la cocina diaria, capaces de adaptarse a una infinidad de preparaciones que atraviesan culturas y generaciones. Entre todas sus versiones, las papas fritas ocupan un lugar especial: a simple vista parecen una opción rápida y sin complicaciones, pero lo cierto es que lograr el equilibrio perfecto entre un interior suave y cremoso y un exterior dorado y crocante tiene sus secretos. En este sentido, el reconocido chef Ferran Adrià compartió una clave fundamental que transforma por completo el resultado final de este clásico.

A la hora de perfeccionar un clásico tan popular, el reconocido chef Ferran Adrià compartió una técnica que marca la diferencia. “Para hacer unas buenas papas fritas hay que pocharlas primero, reservar sobre papel absorbente y en el último momento dorarlas”, dijo en más de una oportunidad y también lo plasmó en su libro La comida de la familia. En otras palabras, el secreto está en una doble cocción: primero se cocinan a baja temperatura, sin que lleguen a dorarse, y luego se les da un golpe de fritura intensa que logra ese exterior crocante tan buscado, manteniendo el interior suave.

Ferran Adrià. Foto: Wikimedia/Commons.

Lejos de ser solo una guarnición, las papas fritas pueden elevar cualquier plato, ya sea carne, pollo o pescado, y transformarse en una experiencia mucho más sofisticada. Con la técnica adecuada, es posible lograr un resultado digno de un restaurante gourmet, al estilo de El Bulli, el emblemático espacio culinario que dirigió Adrià y que fue reconocido como el mejor del mundo en The World’s 50 Best Restaurants.

La mejor manera de hacer papas fritas, según el chef

1. Preparación de las papas Pelar las papas y lavarlas con agua fría para eliminar el exceso de almidón. Escurrirlas bien y secarlas con un repasador limpio o papel de cocina. Asegurarse de que no queden húmedas para evitar salpicaduras y lograr una fritura pareja. Cortarlas del tamaño deseado, teniendo en cuenta que el grosor influye en el tiempo de cocción.}

2. Primera cocción suave Calentar abundante aceite en una sartén o cacerola a temperatura media. Incorporar las papas sin que el aceite esté demasiado caliente. Cocinarlas lentamente hasta que estén tiernas por dentro, pero sin dorarse. Retirarlas cuando estén blandas y aún pálidas.

3. Descanso sobre papel absorbente Sacar las papas y colocarlas sobre papel absorbente. Dejarlas reposar unos minutos para eliminar el exceso de aceite. Si se desea, reservarlas a temperatura ambiente hasta el momento de la fritura final.

4. Golpe final de fritura Volver a calentar el aceite, esta vez a mayor temperatura. Agregar nuevamente las papas cuando el aceite esté bien caliente (sin que humee). Freírlas hasta que estén doradas y crocantes por fuera. Retirarlas en su punto justo, evitando que se quemen.

5. Terminación Colocar otra vez las papas fritas sobre papel absorbente para quitar el excedente de aceite. Salarlas inmediatamente mientras están calientes. Servirlas como guarnición de carnes, pollo, pescado o huevos fritos, disfrutando de una textura crocante por fuera y cremosa por dentro.

En definitiva, detrás de unas simples papas fritas puede haber toda una técnica de cocina que marca la diferencia en el resultado final. Aplicando estos pasos, es posible transformar un clásico de todos los días en una preparación mucho más lograda, con ese contraste perfecto entre lo crocante y lo cremoso que eleva cualquier plato y sorprende desde el primer bocado.