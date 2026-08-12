Los beneficios del jugo de apio y por qué ciertas personas deben evitarlo para cuidar su salud

El jugo de apio se convirtió en una de las opciones más populares entre quienes buscan incorporar más verduras a la alimentación diaria y consumir bebidas naturales fáciles de preparar. Su aporte de agua, minerales y compuestos vegetales puede ofrecer distintos beneficios para el organismo.

Sin embargo, aunque puede formar parte de una alimentación saludable, no está recomendado para todas las personas. Algunas condiciones de salud, determinados medicamentos, las alergias y ciertas intolerancias pueden hacer aconsejable limitar o evitar su consumo.

¿Cuáles son los beneficios del jugo de apio?

Jugo de apio. Foto: Commons.

De acuerdo con información publicada por el sitio especializado Tua Saúde, el jugo de apio puede aportar distintos beneficios para la salud gracias a su contenido de potasio, vitamina C, flavonoides y otros compuestos vegetales.



Puede favorecer la salud cardiovascular

Uno de los posibles beneficios del apio está relacionado con la salud cardiovascular. Esta verdura aporta potasio, un mineral que contribuye al mantenimiento de una presión arterial saludable al favorecer la relajación de los vasos sanguíneos y ayudar al organismo a eliminar el exceso de sodio. Además, el consumo de apio se ha relacionado con niveles más adecuados de colesterol LDL y triglicéridos, dos factores vinculados con la salud de las arterias.



Puede ayudar a prevenir infecciones urinarias

Debido a su elevado contenido de agua y a la presencia de potasio, el jugo de apio puede contribuir a aumentar la eliminación de líquidos y favorecer el funcionamiento de las vías urinarias. Una adecuada hidratación ayuda a mantener un flujo de orina regular, aunque el jugo de apio no debe considerarse por sí solo un tratamiento para las infecciones urinarias ni para los cálculos renales.



Contribuye al control de la glucosa en sangre

El apio contiene diferentes compuestos vegetales, entre ellos las ftálidas, que han sido estudiados por su posible relación con el metabolismo de la glucosa. Algunos de estos compuestos también podrían favorecer el funcionamiento de las células del páncreas encargadas de producir insulina, una hormona fundamental para que el organismo pueda utilizar la glucosa.



Puede contribuir al funcionamiento del sistema inmunológico

Otro de los posibles beneficios del jugo de apio está relacionado con el sistema inmunológico. Su aporte de vitamina C, flavonoides y otros antioxidantes puede contribuir a proteger las células frente al estrés oxidativo. Estos compuestos también participan en distintos procesos relacionados con la respuesta inflamatoria del organismo.

¿Qué personas no deberían tomar jugo de apio?

Foto: Freerange.

Aunque el jugo de apio puede incorporarse a la alimentación de muchas personas, existen determinados grupos que deberían moderar su consumo o evitarlo, especialmente si presentan alguna condición de salud o toman medicamentos.



Personas con síndrome de intestino irritable

Quienes tienen síndrome de intestino irritable (SII), gastritis u otros problemas digestivos pueden experimentar una mayor sensibilidad ante determinadas bebidas y alimentos.

En estos casos, el jugo de apio podría favorecer síntomas como distensión abdominal, gases o molestias digestivas, por lo que conviene observar la respuesta individual y consultar con un profesional de la salud si los síntomas persisten.



Personas que toman medicamentos para la presión arterial

Las personas que utilizan medicamentos para controlar la presión arterial deberían consultar con un profesional antes de incorporar grandes cantidades de jugo de apio a su dieta.

Esto se debe a que su contenido de potasio y otros componentes podría contribuir a disminuir la presión arterial y, en determinadas circunstancias, potenciar el efecto de algunos medicamentos.



Personas con alergia al apio

Las personas con alergia al apio deben evitar su consumo. Una reacción alérgica puede manifestarse mediante hinchazón de los labios, urticaria, enrojecimiento de la piel, dolor abdominal, náuseas y otros síntomas.

Ante una reacción intensa o síntomas que comprometan la respiración, se requiere atención médica inmediata.



Personas que buscan controlar su peso

El jugo de apio no necesariamente produce la misma sensación de saciedad que consumir el vegetal entero. Al licuarlo y, especialmente, al retirar parte de su estructura fibrosa, puede reducirse la cantidad de fibra que llega al organismo. Por este motivo, para quienes buscan bajar de peso o controlar el apetito, puede resultar más conveniente consumir el apio entero dentro de una alimentación equilibrada.



Personas propensas a la fitofotodermatitis

El apio contiene psoralenos, compuestos que pueden reaccionar con la luz solar y aumentar la sensibilidad de la piel en determinadas circunstancias.

Esta reacción puede provocar fitofotodermatitis, una inflamación cutánea que puede manifestarse con manchas, irritación, enrojecimiento e incluso ampollas.

El riesgo aumenta especialmente ante una exposición significativa a estos compuestos y a la radiación ultravioleta.

¿Es bueno tomar jugo de apio todos los días?

El jugo de apio puede ser una alternativa para aumentar el consumo de vegetales y líquidos dentro de una alimentación equilibrada. Sin embargo, sus beneficios no deberían exagerarse ni convertirlo en un sustituto de una dieta variada.

Foto: Unsplash.

Para la mayoría de las personas, consumirlo ocasionalmente puede ser una opción adecuada. En cambio, quienes tienen alergias, problemas digestivos, alteraciones de la presión arterial, toman medicamentos o presentan alguna condición particular deberían consultar con un profesional antes de consumirlo regularmente.

Además, si el objetivo es aprovechar al máximo la fibra del apio, consumir la verdura entera puede ser una alternativa más conveniente que beber únicamente su jugo.

