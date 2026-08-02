Cómo preparar té de matcha y cuáles son los beneficios de incorporarlo a la alimentación
Originario de Japón, el té de matcha se destaca por su alto contenido de antioxidantes y su aporte de energía. Conocer cómo prepararlo correctamente permite aprovechar mejor sus propiedades.
Cada vez es más común encontrar té de matcha en cafeterías, bebidas y postres. Sin embargo, su popularidad no se debe solo a su característico color verde, sino también a sus propiedades nutricionales.
A diferencia del té verde tradicional, el matcha se consume en forma de polvo, lo que permite aprovechar la hoja completa y obtener una mayor concentración de antioxidantes. Además, aporta energía y otros compuestos beneficiosos para la salud.
Cómo preparar té de matcha
Para preparar una taza de matcha se necesitan:
- 1 cucharadita (1 gramo) de té de matcha en polvo.
- 60 ml de agua caliente.
- 130 ml adicionales de agua o leche, si se desea preparar un matcha latte.
- Miel, azúcar o el endulzante de preferencia (opcional).
El agua debe calentarse hasta unos 80 °C, evitando que hierva para no alterar el sabor. Luego, se recomienda tamizar el polvo con un colador para eliminar los grumos y verter sobre él los 60 ml de agua caliente.
La mezcla debe batirse con un batidor de bambú (chasen), un espumador de leche o un batidor pequeño, realizando movimientos rápidos en forma de "M" o "W" hasta conseguir una textura uniforme con una ligera espuma en la superficie.
Después puede agregarse más agua caliente para una bebida más suave o leche caliente si se prefiere un matcha latte. También puede endulzarse a gusto. Para consumirlo frío, basta con añadir hielo una vez finalizada la preparación.
Los beneficios del té de matcha
Alto contenido de antioxidantes:
Según el doctor en Nutrición Jared Meacham, en un artículo publicado por la revista Healthline, el matcha contiene una elevada concentración de antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres, moléculas relacionadas con el daño celular y el desarrollo de enfermedades crónicas.
Al elaborarse con hojas cultivadas bajo sombra, el matcha concentra una mayor cantidad de catequinas, un tipo de antioxidante asociado con la protección frente al estrés oxidativo.
Aporta energía:
El matcha contiene más cafeína que el té verde tradicional, aunque también aporta L-teanina, un aminoácido que ayuda a modular sus efectos. Esta combinación favorece un estado de alerta más estable y reduce la sensación de "bajón" que algunas personas experimentan después de consumir otras bebidas estimulantes.
Puede favorecer la salud cardiovascular:
El doctor Meacham señala que el consumo de matcha se ha asociado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y con una disminución de la presión arterial.
Puede contribuir al control del peso:
La nutricionista Tatiana Zanin, del portal de divulgación científica Tua Saúde, explica que la cafeína presente en el matcha tiene un efecto termogénico que estimula el metabolismo y favorece la quema de grasa corporal.
Además, este compuesto puede generar una sensación temporal de saciedad, ayudando a controlar el apetito entre comidas. Sin embargo, la especialista aclara que el matcha no produce estos efectos por sí solo y que debe formar parte de una alimentación equilibrada, acompañada de actividad física regular.
Como cualquier bebida que contiene cafeína, se recomienda consumir el té de matcha con moderación, especialmente en personas sensibles a este estimulante o con problemas de presión arterial o trastornos del sueño.
En base a El Tiempo/GDA
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