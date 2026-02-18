Cómo cocinar el coliflor sin hervirlo: el método ideal para cuidar sus beneficios y evitar el mal olor

El coliflor es uno de esos vegetales que divide aguas: nutritivo, rendidor y versátil, pero también famoso por el olor intenso que suele invadir la cocina cuando se lo hierve de más. Sin embargo, la clave no está en evitarlo, sino en aprender cómo cocinar coliflor de la manera correcta para conservar sus propiedades y lograr un resultado mucho más amable al paladar… y al olfato.

Aunque el hervor tradicional sigue siendo el método más usado, no es el más recomendable si el objetivo es preservar el valor nutricional de esta hortaliza y evitar ese aroma tan característico.

Por qué no conviene hervir el coliflor

Cuando el coliflor se hierve durante mucho tiempo y solo con sal, pierde buena parte de sus vitaminas y compuestos beneficiosos. Además, el exceso de cocción libera los azufres naturales del vegetal, responsables del olor penetrante que queda en el ambiente.

Por eso, nutricionistas y cocineros coinciden en que una cocción breve y controlada, cercana al vapor, es la mejor alternativa para mantener su textura firme, su sabor suave y sus nutrientes intactos.

Un aliado natural para la salud

Incorporar coliflor de forma habitual no es solo una elección culinaria, sino también una decisión saludable. Su alto contenido de fibra favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento, mientras que su aporte de potasio contribuye a regular líquidos y cuidar la salud cardiovascular.

Además, sus compuestos antioxidantes ayudan a reducir la inflamación crónica, asociada a enfermedades articulares, y colaboran en el cuidado de la piel y en la prevención del envejecimiento prematuro.

Coliflor. Foto: Unsplash

Cómo cocinar coliflor paso a paso (sin olor fuerte)

Para lograr un coliflor bien cocido, nutritivo y sin aromas invasivos, el secreto está en los tiempos y en algunos ingredientes simples que seguro tenés en casa:



Corte parejo: retirás hojas y tallo central, y separás el coliflor en flores del mismo tamaño para una cocción uniforme.

Limpieza previa: dejalo unos minutos en agua con un chorrito de vinagre blanco y luego enjuagá bien.

El truco del limón: poné agua a calentar y, cuando hierva, agregá dos o tres rodajas de limón con cáscara. Esto ayuda a neutralizar el olor.

Cocción breve: incorporá el coliflor, tapá y cociná solo cinco minutos. Debe quedar tierno, pero firme.

Choque térmico: pasalo enseguida a un recipiente con agua fría para cortar la cocción.

Reposo final: dejalo unos minutos en agua con vinagre, enjuagá y escurrí.

Este método permite que el coliflor conserve su color, textura y nutrientes, sin dejar rastros de olor fuerte en la cocina.

Coliflor - Feria de frutas y verduras en la calle Salto en el barrio Palermo, ferias vecinales en Montevideo, ND 20230517, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Los nutrientes que se conservan

Al cocinar el coliflor de esta forma, el cuerpo aprovecha mejor sus componentes esenciales:



Vitamina K , clave para la salud ósea.

, clave para la salud ósea. Ácido fólico (vitamina B9), fundamental para la formación celular.

(vitamina B9), fundamental para la formación celular. Vitamina C , antioxidante que refuerza las defensas.

, antioxidante que refuerza las defensas. Fibra y potasio, esenciales para la digestión y el equilibrio de líquidos.

Así preparado, el coliflor se luce en ensaladas, salteados, gratinados o como guarnición liviana para carnes y pescados. Una prueba más de que comer sano no tiene por qué ser complicado… ni dejar olor en toda la casa.

En base a El Tiempo/GDA