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El País Bienestar Nutrición

Café helado con crema de whisky: una receta para disfrutar en la sobremesa

Una combinación de café, leche fría y crema de whisky que suma una textura cremosa y sabores de vainilla y cacao. La receta se puede preparar fácilmente en casa.

El País
El País
14/08/2026, 14:00
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Café. Foto: Freepik.
Café. Foto: Freepik.

El café helado puede convertirse en una alternativa para acompañar la sobremesa y extender las conversaciones después de comer.

Entre las preparaciones que combinan café con otros ingredientes se encuentran las bebidas que incorporan texturas cremosas y notas dulces.

De qué está hecho el cuscús y la receta sencilla para prepararlo con caldo en cinco minutos

Esta receta suma leche fría, café espresso y crema de whisky, además de crema batida y chocolate para terminar la preparación.

Cómo preparar café helado con crema de whisky

La preparación combina la intensidad del café con la textura de la leche y el dulzor de la crema de whisky. Para hacerla en casa se necesitan pocos ingredientes.

Ingredientes

  • 50 ml de Baileys Original
  • 1 shot de café espresso, recién extraído o un concentrado de café intenso frío
  • 150 ml de leche fría de tu preferencia
  • Hielo, cantidad necesaria
  • Crema batida, a gusto
  • Chispas de chocolate, a gusto

Preparación

  1. Colocar abundante hielo en un vaso para latte.
  2. Verter los 150 ml de leche fría sobre el hielo. Si se desea, utilizar un espumador de leche para darle una textura suave.
  3. Añadir suavemente el shot de espresso para generar un efecto visual de capas.
  4. Incorporar los 50 ml de crema de whisky.
  5. Terminar con crema batida y chispas de chocolate a gusto.

El resultado es una bebida que combina café, leche, crema de whisky y chocolate en una preparación pensada para disfrutar después de una comida o como alternativa al postre.

En base a El Universal/GDA

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