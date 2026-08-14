Café helado con crema de whisky: una receta para disfrutar en la sobremesa
Una combinación de café, leche fría y crema de whisky que suma una textura cremosa y sabores de vainilla y cacao. La receta se puede preparar fácilmente en casa.
El café helado puede convertirse en una alternativa para acompañar la sobremesa y extender las conversaciones después de comer.
Entre las preparaciones que combinan café con otros ingredientes se encuentran las bebidas que incorporan texturas cremosas y notas dulces.
Esta receta suma leche fría, café espresso y crema de whisky, además de crema batida y chocolate para terminar la preparación.
Cómo preparar café helado con crema de whisky
La preparación combina la intensidad del café con la textura de la leche y el dulzor de la crema de whisky. Para hacerla en casa se necesitan pocos ingredientes.
Ingredientes
- 50 ml de Baileys Original
- 1 shot de café espresso, recién extraído o un concentrado de café intenso frío
- 150 ml de leche fría de tu preferencia
- Hielo, cantidad necesaria
- Crema batida, a gusto
- Chispas de chocolate, a gusto
Preparación
- Colocar abundante hielo en un vaso para latte.
- Verter los 150 ml de leche fría sobre el hielo. Si se desea, utilizar un espumador de leche para darle una textura suave.
- Añadir suavemente el shot de espresso para generar un efecto visual de capas.
- Incorporar los 50 ml de crema de whisky.
- Terminar con crema batida y chispas de chocolate a gusto.
El resultado es una bebida que combina café, leche, crema de whisky y chocolate en una preparación pensada para disfrutar después de una comida o como alternativa al postre.
En base a El Universal/GDA
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