Café helado con crema de whisky: una receta para disfrutar en la sobremesa

El café helado puede convertirse en una alternativa para acompañar la sobremesa y extender las conversaciones después de comer.

Entre las preparaciones que combinan café con otros ingredientes se encuentran las bebidas que incorporan texturas cremosas y notas dulces.

Esta receta suma leche fría, café espresso y crema de whisky, además de crema batida y chocolate para terminar la preparación.

Cómo preparar café helado con crema de whisky

La preparación combina la intensidad del café con la textura de la leche y el dulzor de la crema de whisky. Para hacerla en casa se necesitan pocos ingredientes.

Ingredientes

50 ml de Baileys Original

1 shot de café espresso, recién extraído o un concentrado de café intenso frío

150 ml de leche fría de tu preferencia

Hielo, cantidad necesaria

Crema batida, a gusto

Chispas de chocolate, a gusto

Preparación

Colocar abundante hielo en un vaso para latte. Verter los 150 ml de leche fría sobre el hielo. Si se desea, utilizar un espumador de leche para darle una textura suave. Añadir suavemente el shot de espresso para generar un efecto visual de capas. Incorporar los 50 ml de crema de whisky. Terminar con crema batida y chispas de chocolate a gusto.

El resultado es una bebida que combina café, leche, crema de whisky y chocolate en una preparación pensada para disfrutar después de una comida o como alternativa al postre.

En base a El Universal/GDA