De qué está hecho el cuscús y la receta sencilla para prepararlo con caldo en cinco minutos

Ligero, esponjoso y versátil, el cuscús es uno de los alimentos más representativos de la gastronomía del norte de África. Aunque suele estar especialmente asociado con la cocina marroquí, su historia se remonta a una región mucho más amplia y está vinculada con las tradiciones culinarias del Magreb.

Elaborado a partir de sémola de trigo duro, el cuscús puede combinarse con carnes, verduras, legumbres y una amplia variedad de especias. Además de su importancia gastronómica, es un plato asociado tradicionalmente con la convivencia y las comidas compartidas.

¿Cuál es el origen del cuscús?

El cuscús es un plato tradicional del norte de África, particularmente de la región del Magreb, que comprende países como Marruecos, Argelia, Túnez y Libia.

De acuerdo con información del Institut français de València, se trata de una preparación de origen bereber, mientras que la Universidad de Murcia también lo identifica como un alimento tradicional de esta región.

Más allá de su valor como comida, el cuscús tiene una importante dimensión social y cultural. Tradicionalmente se prepara y se comparte en reuniones familiares y encuentros comunitarios, lo que lo convirtió en uno de los platos más representativos de la identidad gastronómica del norte de África. La preparación puede incluir cordero, pollo o merguez, además de diferentes verduras, legumbres y especias, según la región y la receta utilizada.

¿Qué ingredientes lleva el cuscús?

El ingrediente principal del cuscús tradicional es la sémola de trigo duro, que se transforma en pequeños granos de textura ligera y esponjosa después de la cocción.

La receta puede variar según el país y la región. En la preparación tradicional marroquí, por ejemplo, puede incluir cordero, pollo o merguez, acompañados de verduras como nabo, cebolla, tomate, zanahoria, calabacín, repollo y calabaza.

También pueden incorporarse habas y garbanzos, que aportan textura y completan el plato. En cuanto a los condimentos, el cuscús marroquí suele prepararse con una combinación de especias como comino, canela, jengibre, cilantro, cardamomo, nuez moscada, pimienta y cúrcuma.

También es habitual utilizar ras el hanout, una tradicional mezcla de especias de la cocina del Magreb, además de cilantro fresco o harissa, una preparación picante que permite intensificar el sabor.

Foto: Wikimedia.

Receta fácil de cuscús

Si querés preparar una versión sencilla en casa, el cuscús puede hacerse en pocos minutos y utilizarse como acompañamiento de carnes, pescados, mariscos o verduras.

Ingredientes



1 taza de cuscús

4 tazas de agua o caldo de verduras o pollo

1 cucharada de aceite de oliva

Sal a gusto

Cómo preparar cuscús

Poné a calentar el agua o caldo junto con la sal y el aceite de oliva. Cuando llegue al punto de ebullición, retiralo del fuego. Agregá el cuscús y remové suavemente para que todos los granos queden cubiertos por el líquido. Tapá la olla y dejá reposar durante aproximadamente cinco minutos. Transcurrido ese tiempo, destapá y separá los granos con un tenedor. Este paso permite conseguir un cuscús suelto y esponjoso.

El cuscús casero puede servirse caliente como acompañamiento de pollo, cordero, ternera, pescado o mariscos. También se puede combinar con verduras salteadas, hierbas frescas o frutos secos para incorporar nuevos sabores y texturas.

Ham and couscous do not usually go together, for obvious cultural reasons. It is delicious however! Foto: Cookipedia.co.uk

Por su versatilidad, facilidad de preparación y capacidad para combinarse con numerosos ingredientes, el cuscús se convirtió en un alimento que trascendió las fronteras del norte de África y hoy forma parte de numerosas cocinas alrededor del mundo.

