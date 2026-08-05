Buñuelos de acelga: los trucos para que queden crocantes por fuera, tiernos por dentro y sin exceso de aceite

Los buñuelos de acelga son un clásico de la cocina casera: económicos, rendidores y fáciles de preparar.

Sin embargo, conseguir que queden dorados y crocantes por fuera, pero tiernos por dentro, no siempre resulta sencillo. Uno de los problemas más frecuentes es que absorban demasiado aceite y queden pesados.

La clave está en controlar la humedad de la acelga y cocinar los buñuelos con el aceite a la temperatura adecuada.

Ingredientes:

1 atado de acelga

2 huevos

200 gramos de harina leudante

100 ml de leche

50 gramos de queso rallado

1 diente de ajo picado

2 cucharadas de perejil picado

Sal, pimienta y nuez moscada

Aceite para freír

Cómo prepararlos:

Primero, hervir la acelga durante dos minutos. Escurrirla muy bien y presionarla para eliminar la mayor cantidad posible de agua. Este paso es fundamental para lograr una masa más liviana.

Picar la acelga y mezclarla en un bol con los huevos, el ajo, el perejil, el queso rallado y los condimentos.

Acelga. Foto: Pixabay.

Incorporar la harina leudante y agregar la leche de a poco, hasta obtener una preparación espesa que pueda sostenerse sobre una cuchara sin desarmarse.

Calentar abundante aceite a fuego medio-alto, aproximadamente a 175 °C. Con ayuda de una cuchara, colocar porciones de masa y cocinar hasta que los buñuelos estén dorados de ambos lados.

Una vez listos, retirarlos y apoyarlos sobre papel absorbente o una rejilla para eliminar el exceso de aceite.

Tres trucos para que no absorban aceite:

- Secar muy bien la acelga. Cuanta menos agua conserve la verdura, menos harina será necesaria para la masa y el resultado será más liviano.

- Freír con el aceite a la temperatura correcta. Una forma sencilla de comprobarlo es colocar una pequeña porción de masa: si comienza a burbujear de inmediato, el aceite está listo. Si está frío, los buñuelos absorberán más grasa.

- No sobrecargar la sartén. Freír pocas unidades por tanda evita que baje la temperatura del aceite y ayuda a que los buñuelos queden bien crocantes y dorados.

En base a La Nación/GDA