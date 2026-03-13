Arroz con atún y verduras: la receta fácil, económica y sabrosa que puede salvar su almuerzo en minutos

Cuando no hay mucho tiempo ni demasiadas ganas de complicarse en la cocina, el arroz con atún y verduras aparece como una solución simple, económica y rendidora. Esta receta combina arroz bien cocido, un refrito de vegetales lleno de sabor y el aporte de proteína del atún, logrando un plato completo que se puede preparar con ingredientes que suelen estar en cualquier cocina.

Además de ser práctico, el arroz con atún permite adaptaciones según lo que haya disponible en la heladera. Con verduras salteadas, especias básicas y una lata de atún en conserva, es posible armar un almuerzo rápido que resuelve el menú del día sin demasiadas vueltas.

Paso a paso para preparar arroz con atún

El primer paso de esta receta de arroz con atún es lavar bien el arroz blanco de grano largo. Para esta preparación se utiliza una taza de arroz, que debe enjuagarse varias veces hasta que el agua deje de verse turbia. Durante los primeros lavados el líquido suele salir blanquecino por el exceso de almidón, pero con varios enjuagues comienza a aclararse.

Una vez limpio, el arroz lavado se deja escurrir en un colador mientras se preparan los demás ingredientes. Este paso ayuda a mejorar la textura del arroz durante la cocción.

El refrito que le da sabor al plato

La base del plato es un refrito de verduras, que aporta aroma y profundidad al arroz con atún y verduras. En una olla se calienta un poco de aceite con ajo picado, cebolla y un toque de achiote para dar color. Luego se agregan sal, pimienta y comino, especias que ayudan a potenciar el sabor del plato.

A partir de esta base se pueden sumar otros ingredientes disponibles. En esta preparación se añaden morrón rojo picado y zanahoria cruda, que aportan color y un leve toque dulce al plato. Todos los vegetales se sofríen durante unos cinco minutos para que los sabores se integren bien.

Arroz con atún y verduras Imagen creada por Chat GPT

Cocción del arroz

Cuando el refrito está listo, se incorpora el arroz escurrido y se mezcla con los vegetales para que cada grano se impregne con el sofrito aromático. Este paso permite que el arroz tome sabor desde el inicio de la cocción.

Luego se añade agua en la misma proporción que el arroz, es decir, una taza de agua por cada taza de arroz. Antes de que el líquido hierva se ajusta el punto de sal.

La preparación se cocina a fuego alto hasta que el agua se absorba, algo que suele llevar entre 10 y 15 minutos. Una vez que el líquido desaparece, se baja el fuego al mínimo, se tapa la olla y se deja cocinar unos 15 a 20 minutos más, para que el vapor termine de cocinar los granos.

El toque final: el atún

Para completar el plato se utiliza una lata de atún, que puede ser en aceite o en agua. El atún se coloca en un recipiente y se separa suavemente para mantener algunos trozos grandes.

El aceite del atún puede reservarse y agregarse luego al arroz ya cocido, lo que ayuda a soltar los granos y sumar sabor. Después se incorpora el atún desmenuzado con movimientos suaves para distribuirlo por toda la preparación sin romper demasiado los trozos.

Arroz con atún y verduras Imagen creada por Chat GPT

Presentación del plato

Como toque final se pueden saltear brevemente tiras de morrón verde para mantener su textura crocante y agregarlas al arroz con atún y verduras. También se pueden sumar hierbas frescas como perejil o cilantro picado, que aportan aroma y color.

El resultado es un plato casero, rendidor y fácil de preparar, ideal para resolver un almuerzo rápido. Si se quiere completar el menú, puede servirse acompañado de palta, una ensalada fresca o incluso plátano frito, según la sugerencia compartida por el chef del canal de YouTube KWA.

En base a El Tiempo/GDA