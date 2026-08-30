Aprender de vinos en Uruguay: cómo catar, entender lo que tomamos y entrenar el paladar

Para algunas personas, elegir un vino puede reducirse a una cuestión de preferencias: blanco o tinto, dulce o seco, una etiqueta conocida o simplemente una recomendación.

Pero detrás de una copa hay mucho más para descubrir. Regiones, variedades, formas de elaboración, aromas, colores, texturas y hasta una metodología para analizar lo que se está tomando.

Aprender de vinos no necesariamente implica querer convertirse en sommelier o trabajar en la industria. También puede ser una manera de entender mejor aquello que se bebe y desarrollar herramientas para reconocer sus características. Esa es una de las premisas sobre las que trabaja la uruguaya Gabriela Zimmer, sommelière, comunicadora y educadora certificada por el Wine & Spirit Education Trust (WSET), una de las instituciones de formación en vinos más reconocidas internacionalmente.

La historia de Tinta, el proyecto que Zimmer creó en el año 2021, no comenzó específicamente como una academia. Después de trabajar como embajadora de marca para Wines of Uruguay, la pandemia interrumpió los viajes y las acciones que realizaba con las bodegas. Ese momento se convirtió en una instancia de reinvención: comenzó a trabajar de manera freelance para distintas marcas de vino, en comunicación, creación de contenidos y desarrollo de marca.

Aprender de vinos. Foto: Tinta academy

A medida que los proyectos crecieron, también apareció la necesidad de formar un equipo con perfiles diferentes. Así nació Tinta, que con el tiempo amplió su trabajo a bodegas de Uruguay y también de Chile, Argentina y México.

Pero había otra idea dando vueltas en su cabeza desde hacía algunos años. Zimmer había estudiado sommellerie en Uruguay y, en 2016 y 2017, realizó un viaje como mochilera por distintas regiones vitivinícolas de Europa. Para financiar ese recorrido hacía house sitting y, por una casualidad, terminó cuidando la casa de una Master of Wine.

Fue esa mujer quien un día le hizo una pregunta que, en ese momento, Zimmer ni siquiera se había planteado: le consultó si en Uruguay existía una escuela que ofreciera las certificaciones del WSET. La respuesta era no. “Me dijo: ‘Bueno, deberías tener una’. Y ahí nació la semilla, la idea”, cuenta.

El camino, sin embargo, todavía era largo. Para poder ofrecer esas certificaciones debía primero completar su propia formación y atravesar el proceso necesario para convertirse también en educadora. Finalmente, en 2024 obtuvo la aprobación para brindar los cursos.

Formación internacional.

El WSET tiene cuatro niveles de formación: el primero es introductorio, el segundo intermedio, el tercero avanzado y el cuarto corresponde al nivel experto.

Las certificaciones se dictan a través de escuelas aprobadas por la institución, conocidas como Approved Programme Providers.

Tinta Academy se convirtió de esta manera en el primer y único centro aprobado por WSET en Uruguay. La propuesta busca acercar al país una formación que antes implicaba viajar al exterior, explica Zimmer, para quien esta certificación es apenas una parte de la cuestión.

Una de las herramientas que más destaca la uruguaya es la llamada cata sistemática. Se trata de una metodología que permite analizar un vino siguiendo determinados pasos: observar su color, evaluar sus características aromáticas, analizarlo en boca y, finalmente, llegar a una conclusión sobre sus características y calidad.

Es una herramienta que ella utiliza también en su trabajo como catadora para el reconocido crítico inglés Tim Atkin, para quien realiza informes sobre vinos de Uruguay y Brasil.

Aprender de vinos. Foto: Tinta academy

“La cata sistemática es interesante porque uno la aprende, practica y adquiere una metodología que después te permite evaluar vinos”, señala.

Como cualquier otra habilidad, se desarrolla con la práctica. A medida que se catan más vinos, se incorpora vocabulario para describir aromas y características y el procedimiento comienza a volverse algo cada vez más natural.

La idea, entonces, no es solamente aprender a decir si un vino gusta o no gusta. Es poder explicar por qué. Y eso también permite que alguien se acerque al vino sin tener ninguna intención de trabajar profesionalmente en el sector. “Si es aficionado y quiere aprender un poco, no tiene por qué querer después dedicarse a eso”, aclara Zimmer.

Diez vinos para empezar.

El primer nivel de la formación se inicia con las bases. A lo largo del curso se catan diez vinos provenientes de distintas regiones del mundo, que se relacionan con las principales variedades cultivadas en esos lugares.

También se estudian los aspectos vinculados con la elaboración del vino, la viticultura, las distintas regiones y las variedades. La cata sistemática ocupa un lugar central.

Se realiza, además, un taller dedicado al maridaje, en el que se trabaja sobre los principales sabores y cómo se relacionan con diferentes variedades y estilos de vino.

La formación tiene una particularidad: los cursos son presenciales y se trabaja con grupos reducidos. El formato elegido es de diez personas, entre otras razones porque permite trabajar con una cantidad de vino adecuada para todos los participantes.

Para Zimmer, la presencialidad también tiene que ver con algo que va más allá de los contenidos, ya que es algo que permite el intercambio entre quienes participan y, fundamentalmente, la posibilidad de catar juntos.

Divertirse y aprender.

La propuesta de Tinta no se limita, de todos modos, a las certificaciones WSET. También desarrollaron un taller sobre vinos uruguayos, basado en el libro de Zimmer, Uruguay en vinos, y una experiencia denominada Inmersión Tinta, que propone visitar dos bodegas en una jornada con una mirada más técnica.

La idea es que la visita no sea solamente turística. Se procura conocer el proceso de elaboración, conversar con los enólogos, hacer preguntas y catar los vinos siguiendo la metodología aprendida. “Una propuesta pensada para divertirnos y aprender”, resume la experta.

La academia también proyecta sumar nuevas capacitaciones y espacios de práctica para quienes ya realizaron los niveles iniciales, con catas destinadas a trabajar diferentes estilos y variedades y, sobre todo, a entrenar el paladar.

De Uruguay a Sudamérica.

El proyecto tiene una mirada que excede las fronteras de Uruguay. Una de las principales aspiraciones de Zimmer es que quienes viven en Sudamérica puedan acceder a formaciones internacionales sin tener que viajar a Europa o Estados Unidos para hacerlo.

“Mi bandera personal con respecto a la parte educativa es poder tener educación internacional y de primer nivel también en Sudamérica”, afirma. Pero hay otra meta que aparece ligada a esa: dar mayor visibilidad a los vinos de la región.

Uruguay ocupa un lugar central en esa mirada. Zimmer considera que el vino uruguayo todavía tiene mucho para contar fuera de fronteras y que, si bien el tannat es una referencia que suele aparecer cuando se habla del país, existe mucho más por conocer.

Al mismo tiempo, entiende que Uruguay no debería presentarse como una producción aislada, sino como parte de un mapa vitivinícola sudamericano que incluye también a Argentina, Chile, Brasil, Perú y Bolivia.

“Creo que hay un vacío para crear contenido educativo que realmente refleje lo que se hace actualmente en estos países productores”, dice.

Su intención es que ese conocimiento pueda viajar en ambas direcciones: acercar a los sudamericanos una educación vitivinícola de nivel internacional y, al mismo tiempo, llevar al mundo entero la información sobre los vinos que se producen en esta parte del continente.

Para conocer más sobre la academia o los cursos, puede visitarse el sitio web academy.tinta.wine o su Instagram @tinta.wine.