¿Agua con gas o sin gas? Qué dice la evidencia sobre cuál es la mejor opción para la salud

El agua es indispensable para el buen funcionamiento del organismo y mantener una hidratación adecuada es una de las principales recomendaciones para cuidar la salud.

Sin embargo, una duda frecuente es si el agua con gas ofrece los mismos beneficios que el agua sin gas o si una de las dos opciones resulta más saludable.

Según Clínica Mayo, la ingesta diaria recomendada es de 3,7 litros de líquidos para los hombres y de 2,7 litros para las mujeres. Tanto el agua con gas como la sin gas contribuyen a alcanzar ese objetivo, aunque presentan algunas diferencias.

El agua sin gas continúa siendo la principal recomendación para la hidratación diaria. En cambio, el agua carbonatada puede ofrecer beneficios adicionales, como favorecer la digestión y el rendimiento deportivo. Además, algunas aguas minerales con gas aportan calcio, magnesio y potasio, minerales que contribuyen a la salud ósea y muscular, según una investigación publicada en el Journal of the International Society of Sports Nutrition.

¿Sirve beber agua caliente para adelgazar? Foto: Freepik.

Un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), liderado por la investigadora María Pilar Vaquero, también señala que el agua con gas podría contribuir a reducir el colesterol y modificar el pH de la orina, disminuyendo las pérdidas de calcio. La especialista indicó que puede recomendarse dentro de una dieta mediterránea como sustituto de otras bebidas menos saludables para favorecer la salud cardiovascular.

Otra de las ventajas del agua carbonatada es que muchas personas la encuentran más agradable que el agua sin gas. Anne Linge, dietista y nutricionista certificada del Centro Médico de la Universidad de Washington, explicó que la carbonatación puede hacer que quienes no disfrutan del sabor del agua natural beban una mayor cantidad de líquidos.

Respecto a la salud bucal, el dióxido de carbono presente en el agua con gas forma ácido carbónico al entrar en contacto con la saliva, reduciendo el pH de la boca. Sin embargo, una investigación publicada en el Journal of the American Dental Association concluyó que el agua carbonatada sin azúcar es mucho menos erosiva para los dientes que las bebidas gaseosas o los jugos de frutas.

En la misma línea, Brittany Seymour, profesora asociada de la Escuela de Medicina Dental de Harvard, señaló que el consumo habitual de agua con gas no representa un riesgo importante para la salud dental. Según explicó, sería necesario consumir grandes cantidades a lo largo del día para generar efectos comparables a los de otras bebidas azucaradas o ácidas.

Aun así, los especialistas coinciden en que el agua sin gas sigue siendo la mejor opción para mantener una hidratación adecuada. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition destaca que cumple un papel fundamental en el funcionamiento del organismo y favorece la eliminación de toxinas.

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Además, la dietista Ayten Salahi afirmó al portal EatingWell que el agua sin gas es una de las mejores aliadas para la salud intestinal, ya que ayuda a mantener las heces blandas y favorece la regularidad digestiva, especialmente cuando se combina con una alimentación rica en vegetales.

En definitiva, la elección entre agua con gas y agua sin gas depende de las preferencias personales y de las necesidades de cada persona. Ambas pueden formar parte de una alimentación saludable, aunque quienes padecen gases o molestias digestivas deberían consultar con un profesional de la salud antes de consumir agua carbonatada con frecuencia.

En base a El Tiempo/GDA