Vivir a la defensiva: por qué evitar el desgaste no siempre nos hace avanzar

La autonomía, la prosperidad y el bienestar son prácticas activas; existen únicamente en la medida en que se ejercen. En general podemos decir que, cuando esto sucede, experimentamos una correspondencia entre nuestros objetivos y la estrategia que elegimos para obtenerlos.

Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, evitamos ensuciar para mantener limpio nuestro hogar, o evitamos gastar para tener dinero?

En primer lugar, la abstención es una postura defensiva que solamente mantiene un estado de neutralidad o frena el deterioro. El verdadero progreso o la transformación (limpiar, generar dinero) requiere una acción directa, deliberada y orientada a la producción.

Por otro lado, intentar resolver un problema únicamente eliminando las variables negativas puede ser poco realista e ineficiente. La clave está en desarrollar la capacidad de generar resultados positivos, más que en paralizar la actividad para evitar sus efectos secundarios.

En suma, las metas positivas se alcanzan sumando valor mediante la acción, por más que a veces la mente humana confunde el evitar el desgaste con producir un resultado.

¿Cuánto incide el manejo de la frustración en el posible desarrollo de una adicción? Foto: Commons.

Quién tiene razón.

No hay un perfil intrínsecamente mejor que otro; son dos enfoques opuestos ante el mundo, y la elección de uno u otro depende enteramente de lo que buscamos lograr. Se trata de saber qué códigos se manejan en cada uno, y en el tipo de vida que habilitan.

• Perfil defensivo (evitar, preservar, recortar): Se orienta a la supervivencia y la contención. Minimiza el riesgo, protege los recursos existentes y frena el deterioro inmediato. El problema es que tiene un techo muy bajo: es una estrategia estéril porque no genera crecimiento.

• Perfil activo (producir, limpiar, sumar valor): Promueve la expansión y la transformación. Acepta la realidad tal como es —asume que el desgaste, el gasto y la suciedad son inevitables si hay actividad— y pone el foco en la capacidad de generar más. Pero exige energía constante y no garantiza que todo el esfuerzo dé fruto.

Desde un punto vista estrictamente práctico, el perfil activo es superior para construir, progresar y vivir con plenitud, porque el otro se agota en la parálisis. Pero el perfil defensivo suele ganar adeptos porque la inmovilidad da una falsa y cómoda sensación de control.

El rol del cerebro.

Cada uno de estos enfoques activa una arquitectura mental distinta y pone en marcha un conjunto de procesos cognitivos específicos.

En el perfil defensivo las funciones cognitivas operan con una lógica de alerta y minimización del impacto:

• Atención selectiva. La mente actúa como un escáner enfocado en detectar fricciones, pérdidas potenciales o riesgos.

• Control inhibitorio. Nuestra capacidad de frenar impulsos detiene la conducta. Inhibe la iniciativa, posterga decisiones y detiene el gasto de energía antes de que ocurra.

• Memoria de trabajo. Nuestro cerebro monitorea continuamente las consecuencias negativas inmediatas, lo que reduce el margen mental para concebir alternativas creativas.

En el perfil activo (generar, transformar, producir) las habilidades se articulan hacia la resolución de problemas, la iniciativa y la adaptación:

• Planificación estratégica. Nuestra facultad de proyectar escenarios a futuro y diseñar secuencias de acción para alcanzar una meta, integra el desgaste o los imprevistos como variables previsibles.

•Flexibilidad cognitiva. Nuestra habilidad de ajustar la trayectoria sobre la marcha cuando el entorno cambia o cuando la acción genera un efecto no deseado, transforma los errores en datos útiles.

• Monitoreo cognitivo y evaluación de resultados. Nuestra estructura cognitiva supervisa la eficacia de la acción en tiempo real para determinar si nos estamos acercando al objetivo deseado.

Cuando vivimos a la defensiva, el freno de mano mental se hipertrofia para evitar el desgaste, pero si tenemos el perfil activo integramos la navegación y la dirección para gestionar ese desgaste en movimiento.

Pulgar hacia arriba y hacia abajo. Foto: Freepik.

Según pasan los años.

A medida que nos hacemos mayores, se producen transformaciones claras en la forma en que nuestro cerebro procesa el riesgo, la energía y prioridades.

• Tendemos a priorizar el bienestar emocional presente por encima de la obtención de metas a largo plazo. Esto puede llevar a un perfil defensivo si se interpreta como una necesidad de evitar sobresaltos, pero también a un perfil activo muy eficiente, centrado en lo que realmente aporta valor.

• Si no ejercitamos la iniciativa de forma deliberada, nuestra mente busca refugiarse en rutinas de conservación en lugar de asumir el esfuerzo de generar nuevas estrategias.

• Nos hacemos conscientes del tiempo limitado y nuestro foco suele desplazarse hacia la protección de los recursos acumulados (tiempo, salud, estabilidad emocional o económica). Así, el perfil defensivo gana terreno de forma casi imperceptible.

• Se potencia en nosotros un perfil activo maduro: planificamos mejor, reaccionamos con menos impulsividad y toleramos la incertidumbre con más temple. Sin embargo, si somos rígidos, nuestra experiencia se traduce en prudencia excesiva y resistencia al cambio.

El paso del tiempo nos empuja de forma casi natural hacia la preservación y la evitación del riesgo. Por eso, mantener una postura activa, orientada a la producción y la transformación a lo largo de los años, no va a suceder por arte de magia. Requiere que realicemos un ejercicio consciente de flexibilidad mental y entrenamiento cognitivo.

Consejos prácticos.

Tres pautas sencillas y aplicables para activar nuestro comportamiento y nuestros hábitos:

• Definamos la acción más pequeña e inofensiva posible para comenzar un proyecto. Toda pequeña acción genera el impulso para continuar.

• Aceptemos la fatiga física y mental como evidencia de que hemos tenido una jornada productiva y creativa.

• Nuestra autonomía implica la libertad de ejercer nuestro criterio sobre la propia vida y la responsabilidad de generar respuestas, adaptarnos y transformar nuestra realidad.

• Nuestro bienestar emocional proviene de la sensación de eficacia personal: saber que poseemos los recursos cognitivos y emocionales para construir y reconstruirnos cada vez que lo entendemos necesario.