Sócrates y una enseñanza sobre la amistad: reconocer su valor antes de atravesar una crisis

Sócrates, filósofo griego nacido en el año 470 a. C., dejó una reflexión sobre la amistad que, siglos después, mantiene vigencia: “El amigo debe ser como el dinero; antes de necesitarlo, es necesario saber su valor”.

La frase propone pensar los vínculos desde una perspectiva preventiva. Así como una persona necesita conocer el valor de su dinero antes de atravesar una dificultad económica, también resulta importante reconocer quiénes son realmente sus amigos antes de enfrentar una situación que requiera apoyo.

La enseñanza no plantea convertir la amistad en una cuestión de utilidad o medir los afectos como si fueran bienes materiales. La comparación apunta, más bien, a la importancia de prestar atención a la calidad de los vínculos en los momentos de normalidad, antes de que una enfermedad, un fracaso personal, un duelo o cualquier otra circunstancia difícil ponga a prueba esas relaciones.

En ese sentido, conocer el valor de una amistad implica observar el comportamiento de las personas que forman parte del círculo más cercano y distinguir los vínculos sólidos de aquellos que pueden ser más superficiales.

Una mirada sobre los vínculos

La reflexión atribuida a Sócrates cobra una dimensión particular en un contexto marcado por la hiperconectividad y la inmediatez digital. La posibilidad de mantener contacto permanente con otras personas no necesariamente implica que todos esos vínculos tengan la misma profundidad.

Desde esta perspectiva, la frase invita a detenerse en una pregunta sencilla: ¿sabemos realmente con quién podemos contar cuando atravesamos un momento difícil?

La respuesta no necesariamente aparece cuando llega la crisis. Para entonces, el vínculo ya habrá demostrado —o no— su fortaleza. Por eso, la enseñanza propone reconocer con anticipación el valor de las personas que forman parte de nuestra vida.

Según la información de la enciclopedia Britannica, la filosofía socrática prioriza la ética de la virtud. En ese marco, la reflexión sobre la amistad puede entenderse como parte de una mirada más amplia sobre la conducta y la integridad de las personas.

Amigos cantan y ríen en la playa. Foto: Freepik.

La coherencia como legado

Sócrates desarrolló su pensamiento mediante la mayéutica, un método basado en preguntas que buscaba que sus interlocutores alcanzaran la verdad por cuenta propia. Vivió con austeridad y despreció el lucro material.

Su compromiso con la integridad y sus vínculos con figuras políticas de la Atenas de su tiempo contribuyeron a su juicio por impiedad. Tras rechazar la posibilidad de una pena menor, aceptó su ejecución mediante la ingesta de cicuta.

Su muerte consolidó la imagen de un pensador asociado con la coherencia entre sus ideas y sus actos. En ese marco, la reflexión sobre la amistad también puede leerse como una invitación a observar la autenticidad de los vínculos y no solamente su cantidad.

Amigos juegan un juego de mesa. Foto: Magnific.

Reconocer a los verdaderos amigos

La comparación entre el dinero y la amistad apunta, en definitiva, a una misma idea: el valor debe conocerse antes de que llegue el momento de necesitarlo.

Identificar qué personas ofrecen compañía, lealtad y apoyo genuino durante la vida cotidiana permite construir vínculos capaces de sostenerse también frente a las dificultades.

En una época en la que las conexiones digitales pueden multiplicarse con facilidad, la enseñanza atribuida a Sócrates recupera la importancia de distinguir entre estar conectado y tener un vínculo significativo.

La reflexión del filósofo griego propone, así, mirar con atención a quienes forman parte del círculo cercano y reconocer su verdadero valor antes de que una situación límite obligue a descubrirlo.

En base a La Nación/GDA