Qué revela la psicología de quienes escuchan siempre las mismas canciones, según la ciencia

Escuchar una y otra vez las mismas canciones puede parecer una simple cuestión de gustos. Sin embargo, distintas investigaciones sugieren que esta costumbre podría estar relacionada con aspectos más profundos del funcionamiento emocional y psicológico de las personas.

Para muchos, volver repetidamente a una lista de reproducción conocida funciona como una fuente de estabilidad en un contexto marcado por cambios constantes e incertidumbre. La familiaridad que ofrece una canción ya escuchada genera una sensación de control y previsibilidad que puede contribuir a reducir la ansiedad y aportar tranquilidad.

De acuerdo con un informe publicado en 2022 por el Center of Music in The Brain, la explicación también tiene una base biológica. Según los investigadores, la música activa el sistema de recompensa del cerebro. Cuando una persona escucha una canción que le resulta especialmente placentera, se produce una liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado a las sensaciones de bienestar y placer.

Por ese motivo, volver a reproducir una canción favorita puede transformarse en una experiencia gratificante que va mucho más allá del entretenimiento. Para algunas personas, incluso, la música se convierte en una herramienta para conectar con sus emociones y procesar estados de ánimo.

La importancia de la familiaridad

Desde la psicología, uno de los conceptos que ayuda a explicar este fenómeno es el llamado efecto de familiaridad. El cerebro suele responder de manera positiva a estímulos conocidos, ya que estos generan una sensación de comodidad y seguridad.

Cuando una melodía resulta familiar, desaparece el componente de incertidumbre y la experiencia se vuelve más predecible. Esto permite que muchas personas disfruten de la música desde un lugar de relajación, sin la necesidad de adaptarse a nuevos sonidos o estructuras musicales.

Los especialistas señalan que este mecanismo puede ser especialmente atractivo para quienes buscan estabilidad emocional o encuentran en la música un espacio de calma dentro de la rutina diaria.

Personalidad, introspección y refugio emocional

Los rasgos de personalidad también parecen influir en esta conducta. Según los expertos, las personas más introvertidas suelen utilizar la música conocida como una forma de desconexión del entorno y de recarga emocional.

En estos casos, las canciones favoritas funcionan como un refugio donde es posible aislarse momentáneamente de las exigencias externas y encontrar un espacio de tranquilidad. La repetición ayuda a construir un entorno seguro y predecible que favorece el descanso mental.

No obstante, los especialistas advierten que existe un límite en el proceso de descubrimiento que ofrece una obra musical. El profesor Peter Vuust, de la Royal Academy of Music de Aarhus, explicó que una escucha excesivamente repetitiva puede hacer que el cerebro deje de encontrar información nueva en la pieza musical. Sin embargo, aclaró que este umbral varía de una persona a otra.

¿Qué música escuchar antes de dormir? Imagen generada por Gemini.

La búsqueda constante de nuevos detalles

Otra explicación está relacionada con quienes encuentran placer en analizar la música en profundidad. Para estas personas, cada repetición representa una oportunidad de descubrir matices que habían pasado inadvertidos.

La letra, los arreglos instrumentales, los cambios de ritmo o pequeños detalles de producción pueden convertirse en elementos de observación constante. Desde esta perspectiva, escuchar una canción varias veces no implica monotonía, sino una forma de exploración.

Así, lo que para algunos puede parecer una simple repetición, para otros constituye una experiencia de análisis y descubrimiento permanente. La música deja de ser un sonido de fondo y se transforma en una fuente de significado, emociones y nuevas interpretaciones con cada escucha.

En base a La Nación/GDA