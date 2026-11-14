Qué es la nostalgia y de qué manera ayuda a reducir el estrés y encontrar estabilidad emocional

Escuchar una canción de la infancia, volver a ver una película de los años noventa o recuperar un videojuego que acompañó los primeros años de vida puede despertar una intensa sensación de bienestar. Esa conexión emocional con el pasado, lejos de ser una simple melancolía o una forma de escapar de las responsabilidades cotidianas, tiene una explicación psicológica y puede cumplir una función importante para la salud mental.

La nostalgia es una experiencia emocional que permite recuperar recuerdos significativos y conectarlos con la identidad personal. El psicólogo Clay Routledge investigó cómo evocar experiencias del pasado ayuda a las personas a regular sus emociones, encontrar sentido a sus vidas y reforzar la percepción de continuidad entre quienes fueron y quienes son en la actualidad.

Durante la infancia, las experiencias cotidianas estaban vinculadas con los primeros descubrimientos, juegos, amistades y emociones. Las canciones, las películas y otras expresiones culturales formaban parte de ese universo en el que comenzaban a construirse los gustos, las preferencias y las primeras representaciones del mundo.

Por eso, volver a esos contenidos durante la adultez puede despertar algo más que un recuerdo agradable: permite recuperar sensaciones asociadas con una etapa significativa de la propia historia.

Imagen de la película "Street Fighter". Foto: Paramount Pictures & Legendary Pictures

Por qué la música y las películas de la infancia despiertan tanta nostalgia

La relación entre los recuerdos de la infancia y las emociones también tiene una explicación neurobiológica. La música y otros estímulos sensoriales pueden activar redes cerebrales vinculadas con la memoria autobiográfica, las emociones y los mecanismos de recompensa.

En este proceso intervienen estructuras como el hipocampo, fundamental para la formación y recuperación de recuerdos, y distintas regiones de la corteza prefrontal, que participan en la organización de la memoria y la regulación emocional.

Una canción escuchada durante la niñez, por ejemplo, puede funcionar como una señal que recupera no solo una situación concreta, sino también las emociones, las personas y el contexto asociados con ella. Algo similar sucede cuando se vuelve a mirar una película o se juega con un videojuego que formó parte de otra etapa de la vida.

De esta manera, los estímulos culturales actúan como disparadores de la memoria autobiográfica y permiten reconstruir experiencias que contribuyeron a formar la identidad personal.

Cómo ayuda la nostalgia a recuperar el bienestar emocional

La nostalgia también puede funcionar como un recurso para afrontar el estrés y la incertidumbre. Al recuperar recuerdos asociados con experiencias positivas, las personas pueden encontrar una sensación de seguridad y continuidad en momentos de dificultad.

El pasado permite recordar qué actividades generaban entusiasmo, qué vínculos eran importantes y cuáles eran los intereses personales antes de que las exigencias de la vida adulta ocuparan buena parte del tiempo. En ese sentido, volver a escuchar una banda musical, mirar una serie de la infancia o recuperar una afición puede ayudar a reconectar con la propia identidad.

La investigación psicológica ha estudiado especialmente la relación entre nostalgia, autoestima y sentido de pertenencia. Los recuerdos significativos pueden reforzar la percepción de que la vida tiene una continuidad y contribuir a afrontar sentimientos de soledad.

En este proceso también interviene la memoria episódica, un tipo de memoria autobiográfica que permite recuperar acontecimientos experimentados personalmente, junto con información sobre el momento y el contexto en que ocurrieron. El psicólogo y neurocientífico Endel Tulving desarrolló la distinción entre memoria episódica y memoria semántica, que almacena conocimientos generales y conceptos.

La memoria episódica hace posible reconstruir mentalmente experiencias del pasado y volver a conectarse con las emociones que las acompañaron. Por eso, determinados estímulos culturales pueden provocar respuestas emocionales intensas incluso muchos años después de haber sido incorporados a la vida cotidiana.

La nostalgia compartida fortalece los vínculos sociales

Amigos juegan un juego de mesa. Foto: Magnific.

El efecto de la nostalgia no se limita a la experiencia individual. Las referencias culturales de otras épocas también pueden funcionar como puntos de encuentro entre personas que compartieron una generación o determinadas experiencias.

Volver a escuchar una canción que acompañó la adolescencia, recordar una película popular o jugar nuevamente con un videojuego clásico puede reactivar conversaciones con amigos y familiares. Estos contenidos compartidos facilitan el intercambio de anécdotas y refuerzan la sensación de pertenencia a un grupo.

Además, la nostalgia intergeneracional permite transmitir experiencias y referencias culturales entre personas de distintas edades. Una película, una canción o un programa de televisión pueden convertirse en elementos que conectan a padres, hijos y abuelos, y favorecen el intercambio de recuerdos y perspectivas.

Un estudio de la consultora Barclaycard citado en relación con esta tendencia encontró que el 58 % de los jóvenes encuestados elegía consumos culturales de décadas anteriores. El dato se ha vinculado con la búsqueda de familiaridad y estabilidad emocional frente a la incertidumbre del presente, aunque no permite establecer por sí solo que esos consumos mejoren la salud mental.

Volver a los recuerdos de la infancia no significa quedarse en el pasado

Recuperar canciones, películas, juegos y otras experiencias de la niñez no implica necesariamente una resistencia a crecer ni un intento de evitar las responsabilidades adultas.

La nostalgia saludable puede convertirse en un recurso para comprender mejor la propia historia, reconocer los aspectos de la identidad que permanecen a lo largo del tiempo y encontrar nuevas formas de relacionarse con el presente.

En determinadas circunstancias, estos recuerdos ofrecen consuelo, favorecen la conexión con otras personas y ayudan a recuperar intereses que habían quedado relegados por las obligaciones cotidianas.

La clave está en que el pasado funcione como un punto de apoyo y no como un lugar del que resulte imposible salir. Volver ocasionalmente a una canción, una película o un juego de la infancia puede ser una manera de reconectar con experiencias significativas y afrontar el presente desde una perspectiva más amplia.

La nostalgia, por lo tanto, no es necesariamente una forma de evasión. También puede ser una herramienta emocional que permite reconocer de dónde venimos, fortalecer nuestra identidad y encontrar elementos valiosos para seguir adelante.