Qué dice la psicología sobre las personas que se callan para evitar peleas y conflictos cotidianos

Guardar silencio frente a una situación de tensión es una conducta frecuente que, lejos de responder únicamente al deseo de mantener la calma, puede tener un trasfondo emocional más profundo. Según especialistas en psicología, evitar los conflictos de forma reiterada puede revelar inseguridades, temores y dificultades para manejar las diferencias con otras personas.

Este mecanismo de protección también puede manifestarse en conductas como el distanciamiento repentino de los vínculos o la desconexión silenciosa en el ámbito laboral. La psicóloga Macarena Liliana Núñez, en un análisis publicado por el portal especializado La Mente es Maravillosa, sostiene que el silencio puede ser una forma de autocontrol, aunque cuando se convierte en un hábito suele asociarse con una baja percepción de la propia capacidad para resolver desacuerdos.

Las razones detrás del silencio

La investigación señala que esta tendencia a evitar las confrontaciones está relacionada con diversos factores psicológicos. Entre ellos aparecen la baja autoestima, el miedo al rechazo o al juicio ajeno, la inestabilidad emocional y una marcada inclinación a complacer a los demás.

También influyen elementos externos, como ciertas normas culturales que desalientan la contradicción y las experiencias negativas del pasado, que pueden condicionar la capacidad de poner límites y expresar desacuerdos. Según el análisis, esta evitación de los conflictos suele incrementarse con la edad y, en algunos casos, puede generar la impresión de desinterés, incluso en temas que son importantes para la propia persona.

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El impacto en el bienestar emocional

Los especialistas advierten que este patrón puede tener consecuencias tanto para el bienestar individual como para la calidad de las relaciones. El silencio sostenido en el tiempo favorece la acumulación de estrés, incrementa la sensación de soledad y puede derivar en formas de comunicación pasivo-agresivas.

Además, se genera un círculo difícil de romper: la persona siente que no es comprendida y, al mismo tiempo, refuerza la idea de que los desacuerdos no pueden abordarse de manera saludable. Esta situación suele hacerse más evidente en las relaciones de pareja, familiares y laborales, donde evitar los conflictos termina acumulando resentimientos que deterioran el vínculo y afectan la salud emocional.

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Para modificar esta dinámica, los especialistas proponen reconocer los costos reales de la evasión. La clave no pasa por discutir ante cada diferencia, sino por identificar cuándo el silencio deja de ser una pausa útil y se transforma en una barrera para una comunicación sana.

En ese sentido, recomiendan desarrollar habilidades de comunicación asertiva, practicar la escucha activa y prepararse previamente para abordar conversaciones difíciles. También destacan la importancia de buscar acompañamiento profesional cuando sea necesario para fortalecer la seguridad personal y aprender a gestionar los desacuerdos de manera más saludable.

En base a La Nación/GDA