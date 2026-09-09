Portal 9/9: tres rituales para cerrar ciclos, sanar emociones y abrirse a nuevos comienzos

El portal energético 9/9 se abre cada 9 de septiembre y, para quienes creen en lo esotérico, se trata de una fecha con una energía particular. Según esta mirada, la jornada resulta propicia para cerrar ciclos, dejar atrás aquello que ya no aporta y dar paso a nuevas etapas de transformación personal.

La propuesta consiste en aprovechar este momento para revisar lo vivido, soltar aquello que ya no tiene lugar y prepararse para comenzar de nuevo con mayor claridad y fortaleza interior. En ese marco, los rituales aparecen como una herramienta simbólica para acompañar esos procesos.

En numerología, el número nueve representa el final de un ciclo y la sabiduría que deja la experiencia. También se lo vincula con la compasión, la entrega desinteresada y la posibilidad de sanar heridas emocionales. Por eso, cuando el nueve se repite en la fecha 9/9, se considera que esa energía se potencia y favorece, desde esta perspectiva, la liberación, el perdón y los nuevos comienzos.

El portal es visto así como una invitación a reflexionar sobre lo vivido, agradecer lo aprendido y hacer lugar a lo que viene. Los rituales pueden convertirse en una forma simbólica de acompañar los cambios y de asumir que cada cierre también puede abrir la puerta a una nueva etapa.

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Ritual para cerrar ciclos

Este ritual está pensado para despedirse de aquello que ya no aporta bienestar, como viejas costumbres, vínculos tóxicos o pensamientos que funcionan como límites. Para realizarlo se necesita una vela blanca, una hoja de papel y una lapicera o lápiz.

Los pasos son:



Buscar un espacio tranquilo y encender la vela como símbolo de purificación .

. Escribir en la hoja todo aquello que se quiere dejar atrás, ya sea una situación, una emoción o un hábito.

Leer en voz alta lo escrito y agradecer lo aprendido a partir de cada experiencia.

Quemar el papel con cuidado y dejar que las cenizas se consuman dentro de un recipiente resistente al fuego.

Apagar la vela mientras se visualiza el cierre de ese ciclo con paz y gratitud.

Meditación para el perdón y la sanación

El nueve también está asociado con el perdón y la empatía. En este caso, la propuesta apunta a liberar cargas emocionales y fortalecer la sensación de paz interior.

Para realizar la meditación hay que sentarse en un lugar cómodo, cerrar los ojos y respirar profundamente. Luego se propone imaginar una luz violeta que envuelve el cuerpo, considerada una energía transmutadora.

El siguiente paso consiste en visualizar a las personas o situaciones que todavía generan dolor y repetir mentalmente: “Te libero, me libero, elijo la paz”. Después, se permanece unos minutos en ese estado de visualización, con la atención puesta en la sensación de alivio, y se finaliza agradeciendo la posibilidad de sanar.

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Ritual para abrirse a lo nuevo

El tercer ritual acompaña el cierre de etapas desde la disposición a recibir nuevas oportunidades. Para hacerlo se necesitan nueve semillas, que pueden ser de cualquier planta, un vaso de agua y una vela verde.

El procedimiento comienza al encender la vela y colocar las semillas a su lado. Luego se toma el vaso de agua y, con las manos sobre él, se expresa en voz alta una intención vinculada con el renacimiento o los nuevos comienzos.

Con esa agua se riega una maceta o la tierra donde se sembrarán las nueve semillas, como representación del crecimiento de proyectos y deseos. Finalmente, se agradece al universo por el ciclo que comienza y se deja que la vela se consuma por completo.

En base a La Nación/GDA