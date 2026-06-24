Por qué repetimos conductas que nos hacen daño: claves de la disonancia cognitiva según la psicología

Detrás de muchas decisiones que parecen contradictorias no hay simple falta de voluntad, sino mecanismos mentales orientados a reducir el malestar. Uno de los conceptos clave para entender este fenómeno es la disonancia cognitiva, descrita por el psicólogo Leon Festinger en 1957.

Este proceso aparece cuando lo que una persona piensa o cree no coincide con lo que hace. Ante esa tensión interna, la mente intenta recuperar coherencia, incluso si eso implica reinterpretar la realidad o justificar conductas que, en el fondo, resultan perjudiciales.

La psicóloga y divulgadora Patricia Ramírez señala que este tipo de funcionamiento no es excepcional, sino parte del modo habitual en que el cerebro busca estabilidad emocional.

Cuando justificar pesa más que cambiar

Uno de los hallazgos más conocidos asociados a esta teoría muestra cómo las personas pueden modificar sus creencias para aliviar la incomodidad interna. En experimentos clásicos, participantes que recibían una recompensa mínima por realizar una tarea poco atractiva terminaban convencidos de que la actividad había sido interesante, simplemente para hacer consistente lo que habían hecho con lo que pensaban.

Este mismo mecanismo se observa en la vida cotidiana: sostener vínculos que generan malestar, postergar decisiones importantes o mantener hábitos nocivos. En lugar de enfrentar el cambio, la mente busca explicaciones que hagan tolerable la situación.

Incluso la inteligencia no actúa como barrera. De hecho, una mayor capacidad analítica puede facilitar la construcción de justificaciones más elaboradas. A esto se suma la tendencia a priorizar el alivio inmediato por sobre las consecuencias a largo plazo.

Hombre angustiado, sentado contra una pared. Foto: Freepik.

Más allá de la voluntad: hábitos, emociones y aprendizaje

Los especialistas remarcan que estos comportamientos no deben interpretarse en términos morales, sino como respuestas psicológicas que pueden volverse disfuncionales. La Asociación Americana de Psicología advierte que el juicio basado en la culpa suele dificultar los procesos de cambio.

También intervienen otros factores como la compulsión a la repetición, la indefensión aprendida y la llamada zona de confort. En muchos casos, lo conocido resulta menos amenazante que la incertidumbre, incluso cuando genera malestar.

El hábito nocivo, además, cumple una función inmediata: reduce el estrés, distrae o tapa vacíos emocionales. Por eso, en terapia no se busca solo “eliminar” la conducta, sino comprender qué necesidad está cubriendo.

Hombre estresado. Foto: Freepik.

Herramientas para romper el ciclo

Desde la psicología cognitivo-conductual se proponen estrategias concretas para interrumpir estos patrones. Entre ellas, identificar los detonantes emocionales o ambientales que activan la conducta, introducir una pausa entre el impulso y la acción, y así debilitar el automatismo.

Otra herramienta clave es reemplazar el comportamiento perjudicial por una alternativa que cumpla una función similar, además de modificar el entorno para reducir las oportunidades de repetición.

Los cambios sostenibles, remarcan los especialistas, se construyen paso a paso. Las recaídas no se interpretan como un fracaso, sino como parte del proceso de aprendizaje y ajuste.

Como sintetizaba Festinger, de forma reformulada por la literatura psicológica, cuanto menor es la presión externa para actuar en contra de las propias creencias, mayor es la tendencia a ajustar esas creencias para que encajen con lo que se hizo. Entender este mecanismo no elimina la contradicción humana, pero ayuda a verla como una señal de cambio posible y no como una condena.

En base a El Tiempo/GDA