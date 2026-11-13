Por qué los primeros nueve meses son clave en una pareja y qué dice la regla 3-6-9 sobre el amor

Victoria Vera Ziccardi - La Nación (GDA)

¿Se puede saber si un vínculo tiene futuro antes de enamorarse perdidamente? Eso es lo que pretende resolver la regla 3-6-9, el método viral que se volvió popular en TikTok y que invita a mirar los primeros nueve meses de una relación como un camino con tres paradas: luna de miel, vuelta a la realidad y toma de decisión.

Ya en 2024, cuando comenzó a difundirse, la creadora de contenido @annabellegesson la presentaba como una guía para quienes se lanzan de lleno al principio de un vínculo o se pierden en idealizaciones sobre el amor.

La regla propone enfocarse en tres aspectos clave durante los primeros meses de la relación: química, compatibilidad y compromiso. De acuerdo con quienes promulgan su uso:



Después de los 3 meses los miembros de la pareja empiezan a verse de manera más realista.

empiezan a verse de manera más realista. A los 6 meses intensifican las dudas sobre su compatibilidad.

Hacia los 9 meses la viabilidad a largo plazo se vuelve más clara.

Entrevistada por la revista Bustle, la doctora Sabrina Romanoff, psicóloga clínica y experta en relaciones, señaló que la regla 3-6-9 puede ayudar a determinar si conviene seguir apostando a un vínculo a largo plazo. “Resulta especialmente útil para quienes tienden a apresurarse en las citas, quedan desconcertados por desapariciones repentinas —como el ghosting— o cortan con alguien y después se arrepienten”, agregó.

Las tres fases del enamoramiento Este método de evaluación divide el comienzo de una relación en tres etapas: la fase de “luna de miel”, la de “vuelta a la realidad” y, por último, la “decisiva”. A continuación, un desglose de las características de cada una.

Pareja feliz en primavera. Foto: Magnific.

Fase de luna de miel (0-3 meses) Es el período mágico en el que la relación se idealiza por completo y sus integrantes viven emociones intensas. Ambos muestran su mejor versión y ocultan bajo la superficie sus rasgos de personalidad predominantes.

Desde una mirada orientada a la biología humana, el experto en salud y profesor de la Universidad de Nueva York, Bruce Y. Lee, describió para Psychology Today que probablemente esta fase no sea la mejor para adquirir compromisos a largo plazo con la otra persona, “ya que las hormonas podrían estar influyendo demasiado en el asunto”.

Además, mencionó, es probable que para ese entonces no se sepa lo suficiente sobre la otra persona. “Quizá ni siquiera hayan tenido su primera gran discusión”, señaló.

Foto: Commons.

Fase de vuelta a la realidad (3-6 meses) Para esta instancia la novedad se desgasta, la guardia baja y ambos comienzan a mostrar versiones menos ‘perfectas’ de sí mismos.

Romanoff explicó que, una vez que se disipa la fase de luna de miel, pueden surgir los primeros desafíos como dúo y las imperfecciones del otro se vuelven más evidentes. “Muchas parejas terminan en cuanto acaba la etapa idílica, pero quien busca una conexión duradera y verdadera suele tener que atravesar esos primeros conflictos”, dijo.

Cabe destacar que, según algunos escritos académicos, los desencadenantes más comunes de problemáticas en una pareja durante esos primeros meses no suelen ser defectos profundos de carácter, sino fallas en la “performance social”: un descuido, una falla de timing, una torpeza pública, un rasgo de comportamiento que desentona con las expectativas iniciales.

Victoria Almiroty, licenciada en psicología, advierte sobre los desencantos que aparecen: “A veces aparecen como un mecanismo de defensa para enmascarar inseguridades o temas no tratados y no continuar con la relación”.

Foto: Unsplash.

Fase decisiva (6-9 meses) Aquí se pone a prueba realmente la compatibilidad. Los integrantes de la pareja ya enfrentaron los primeros retos y están más cerca de conocer la verdadera esencia del otro. “Aquí la relación se consolida o se desmorona, dependiendo de la capacidad de comunicación y de adaptación”, destacó Lee.

A los nueve meses ya debería haber una idea bastante clara de si la relación tiene lo necesario para perdurar a largo plazo. Puede que incluso lleve más tiempo tomar la decisión de si el vínculo funciona o no, recalca Almiroty. Además, menciona que para evaluar correctamente “hay que dejar de lado la necesidad de inmediatez a la que estamos tan acostumbrados porque un vínculo es como cocinar... se hace a fuego lento”.

Para finalizar, es útil resaltar uno de los dichos de Romanoff: “Una relación saludable debería alentarte a convertirte en tu mejor versión, abrazar los aspectos desordenados y complicados del crecimiento y hacerte sentir que tenés a esa persona de tu lado a pesar de las diferencias”.