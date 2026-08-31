¿Por qué hay personas que interrumpen todo el tiempo cuando hablamos?

En una conversación cotidiana hay reglas que, aunque muchas veces no están escritas, ayudan a que el intercambio funcione: mirar al otro mientras habla, prestar atención, respetar los silencios y esperar el momento adecuado para responder. Pero ¿qué ocurre cuando una persona interrumpe constantemente y parece no poder esperar a que el otro termine de hablar?

Interrumpir alguna vez es algo habitual. Puede ocurrir por entusiasmo, porque surge una idea relacionada con lo que el otro está diciendo o simplemente porque se teme olvidar aquello que se quiere aportar. El problema aparece cuando se convierte en un patrón frecuente y una de las personas termina sintiendo que no tiene espacio para expresarse.

Desde la psicología, esta conducta puede tener diferentes explicaciones. La impaciencia, la ansiedad, la dificultad para escuchar activamente y la necesidad de validación o protagonismo son algunos de los factores que pueden estar involucrados.

Esto no significa que toda persona que interrumpe tenga un determinado rasgo de personalidad o esté atravesando un problema emocional. Para comprender qué hay detrás de la conducta es necesario observar con qué frecuencia sucede, en qué situaciones aparece y qué ocurre cuando la otra persona intenta recuperar la palabra.

Cuando esperar se vuelve difícil

Una de las posibles razones es la impaciencia. Hay personas que comienzan a elaborar mentalmente su respuesta mientras el otro todavía está hablando. En esos casos, pueden sentir que necesitan decir inmediatamente lo que están pensando antes de olvidarlo o de perder la oportunidad de intervenir.

La ansiedad también puede desempeñar un papel. Para algunas personas, los silencios o la espera pueden generar incomodidad, por lo que intentan anticiparse a la conversación: completan frases, responden antes de tiempo o intervienen incluso cuando el otro todavía no terminó de desarrollar una idea.

Otro elemento importante es la escucha activa. Escuchar no consiste solamente en permanecer en silencio mientras el otro habla, sino en prestar atención a lo que está diciendo y tratar de comprender su mensaje antes de elaborar una respuesta.

Cuando alguien está más concentrado en lo que quiere contestar que en aquello que está escuchando, puede resultar más difícil esperar su turno. La conversación deja entonces de ser un intercambio y se transforma, en cierta medida, en una sucesión de respuestas que compiten por aparecer primero.

La necesidad de ser escuchado

En determinados casos, las interrupciones también pueden estar relacionadas con una necesidad de validación. La persona puede sentir que sus opiniones deben ser escuchadas o que necesita participar constantemente para mantener su lugar dentro de la conversación.

En otros contextos, interrumpir puede funcionar como una manera de dirigir el diálogo. Cambiar el tema, corregir al interlocutor, completar permanentemente sus frases o llevar la conversación hacia aquello que uno quiere hablar puede convertirse en una forma de ejercer control sobre el intercambio.

Pero hay una diferencia importante: una persona que interrumpe no necesariamente está intentando controlar o desvalorizar al otro. El contexto y la relación entre quienes conversan son fundamentales para interpretar la conducta.

Una conversación entre amigos, por ejemplo, puede tener muchas intervenciones simultáneas y ser vivida por ambos como una señal de entusiasmo o cercanía. En cambio, esa misma dinámica puede resultar incómoda durante una reunión laboral o una conversación en pareja.

Por eso, no existe una única explicación para quien interrumpe constantemente. La misma conducta puede tener motivaciones diferentes dependiendo de la persona y de la situación.

¿Por qué molesta tanto que nos interrumpan?

Ser interrumpido puede resultar especialmente frustrante porque genera la sensación de que aquello que estamos diciendo no es suficientemente importante para que el otro espere a escucharlo.

Además, cuando alguien interrumpe en medio de una explicación, la persona que hablaba debe detener el desarrollo de una idea que todavía estaba construyendo. Después tiene que intentar recuperar el hilo de lo que estaba diciendo, algo que puede hacer que la conversación se vuelva más difícil y menos fluida.

La psicóloga Alexandra Solomon, del Family Institute de la Universidad Northwestern, utilizó una comparación sencilla para explicar cómo muchas personas esperan que funcione un diálogo: como un partido de tenis, con intercambios constantes entre los participantes.

La imagen permite entender una cuestión básica de cualquier conversación: hablar y escuchar deberían alternarse. Cuando uno de los participantes ocupa permanentemente el espacio del otro, ese equilibrio se rompe.

Y si la situación se repite, la molestia puede acumularse. La persona que es interrumpida puede comenzar a sentir que no es escuchada, que sus opiniones no importan o que debe competir para poder terminar una frase.

Mujer avergonzada conversa con su pareja. Foto: Freepik.

Cómo poner un límite sin convertirlo en una discusión

Cuando las interrupciones son frecuentes, una posibilidad es marcar el límite en el mismo momento, pero sin convertirlo necesariamente en un enfrentamiento.

Frases sencillas como “esperá, me gustaría terminar la idea” o “dame un momento y después te escucho” permiten recuperar el turno de palabra de manera clara.

También puede ser útil hablar del tema fuera de la situación de tensión. Si se trata de una persona cercana, explicar concretamente qué ocurre —por ejemplo, que las interrupciones hacen perder el hilo o generan la sensación de no ser escuchado— puede ayudar a que el otro tome conciencia de un comportamiento que quizás realiza de manera automática.

En definitiva, interrumpir ocasionalmente forma parte de las conversaciones humanas y no permite sacar conclusiones sobre una persona. La señal de alerta aparece cuando se convierte en un patrón permanente y termina impidiendo que los demás puedan expresarse.

Más que preguntarse simplemente por qué alguien interrumpe, también vale la pena observar qué sucede después: si puede escuchar cuando se le marca el límite, si reconoce la conducta y si está dispuesto a modificarla. Porque una conversación saludable no depende solamente de saber qué decir, sino también de saber cuándo callar y escuchar.

En base a La Nación/GDA