Daniel Habif vuelve a Montevideo para cerrar su gira mundial Ascender. Esta parte del tour del orador motivacional que convoca a multitudes en todo el continente americano (solo en Instagram tiene más de diez millones de seguidores) se llama El paso final y como lo dice el propio título, cierra esta etapa en su trayectoria profesional.

Esta vez, Habif estará en la Sala César Campodónico del Teatro El Galpón para reencontrarse con el público montevideano, compartir sus conocimientos y experiencias, e inspirar a quien esté dispuesto a seguir sus máximas.

“El Paso Final” es, en palabras de su propio creador, “la consolidación de todo lo vivido: el momento donde entiendes que el verdadero ascenso no ocurre en el evento, sino en la decisión que tomas después”.

En parte, Habif le hablará a todos aquellos que el año pasado fueron a verlo y oírlo en el Teatro Metro. Pero este conferencista oriundo de Sinaloa (ex actor y músico) no predica solo para los conversos. “Quienes ya lo vivieron, regresan para dar el siguiente paso. Quienes no, están a tiempo de entrar en el momento más importante del proceso” reza la frase del comunicado oficial.

Foto: Gentileza.

—¿Podés explayarte sobre lo que significa eso?

—Creo que tenemos que tomar la decisión de girar el timón, o si no, terminaremos acelerando directamente hacia el lugar de nuestro derrumbe, ¿no? Y creo que esta conferencia lo que hace es ponerte en esa bifurcación. Te dice: "Mira, o trazas un plan de acción, o lo que sigue es todo aquello que temes vivir".

—¿Cómo ha sido la gira hasta ahora?

—Sería raro que no estuviera un tanto drenado, pero al final no es un estrés oxidativo. O sea, no es algo que me va desmantelando. Es algo hasta paradójico porque regreso a casa y ya quiero volver a salir, ¿sabes? Es como si fuera un fuego que te quema y que si no te consume, por alguna extraña razón, sientes que no estás haciendo lo que deberías de estar haciendo con tu tiempo.

—¿Cómo es tu vínculo con el público uruguayo?

—Me da un poco de coraje saber que no voy a poder quedarme más días en Montevideo, la verdad. Cuando estuve el año pasado descubrí sus vinos, descubrí su comida, descubrí la educación que tiene el uruguayo. Esa forma tan serena, ¿no? Como que sonríe mientras se está derrumbando (sonríe). Mientras se está quebrando se abre una cerveza. Es una cosa medio tragicómica que me resulta interesantísima.

Daniel Habif. Foto: Ram Martínez

—¿Dónde encuentra motivación un orador motivacional? ¿Dónde encuentra inspiración él para inspirar a otras personas?

—A los efectos prácticos de mi oficio, se puede decir que me dedico a la motivación, pero te puedo asegurar que mi conferencia lo último que tiene es ser motivacional. De hecho, es tan confrontativa que la gente sale de ahí diciendo: "Pensé que me ibas a levantar, pero me rediseñaste, o sea, me derrumbaste, me sacudiste, me quitaste los cimientos que me permitían seguir en la autocomplacencia, en la autocompasión, en la autoindulgencia". Porque yo quiero gastarme la vida. Soy un tipo que observa, que contempla con mucha serenidad y también que ha tenido una cantidad de batallas épicas en su vida. Y a partir del dolor, a partir de los abandonos, de las tragedias que han ocurrido en mi vida, he tomado la decisión de sacar las perlas de ahí y después eso llevarlo a una metodología.

¿La autocomplacencia es uno de los enemigos a derrotar?

—Absolutamente. O sea, hay un duelo que creo que ha marcado la mitad de las vidas que yo conozco. Y es el dolor de vivir el sueño de otra persona en ti. Vivir bajo esos sueños cansa de una manera particular y horrible, porque en el cansancio limpio del que trabaja por lo suyo no existe ese dolor. Conozco personas que se ven muy bien por afuera, ¿me explico? Tienen un título, una pareja, tienen un cargo, tienen hijos y aún así despiertan con la sensación de estar viviendo una película doblada, ¿no? O sea, ven su película, pero la voz que ven en esa película no es la suya, los gestos no son los suyos. Entonces, la mayoría de las personas que conozco no fracasan por falta de talento, fracasan porque están corriendo carreras que en realidad no eligieron.

Foto: Gentileza.

—¿Qué pasa con aquellas personas que por ahí son un poco más introvertidas y por una cuestión de carácter les cuesta un poco más que a los demás expresarse y expresar ante sí mismo lo que les pasa?

—Primero, hay que entender que sanar es un proceso tan largo o tan corto como queramos, no es un asunto de microondas. Pero la lástima propia no es un sentimiento, es una infraestructura. Y como toda infraestructura tiene cimientos, paredes, techos y una rutina diaria que la sostiene, y como toda infraestructura requiere mantenimiento, la gente que se repite esta historia está alimentando esa historia. Primero te empiezas a rodear de personas que validan tu historia, ¿no? Y luego empiezas a evitar entornos que te exigen otra versión de ti. Entonces es un trabajo invisible pero constante. Yo puedo entender, por supuesto, que hay personas con diferentes matices, pero ahí está la diferencia entre aceptar y resignarte.

Daniel Habif invita a reflexionar, inspirarse y mirar la vida desde otra perspectiva. Las entradas para la presentación que comienza a las 21:00 están disponibles en RedTickets y con el código "DANIEL2026" se accede a un 50% de descuento en los precios de las localidades.