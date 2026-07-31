Por qué algunas personas escuchan siempre las mismas canciones: esto dice la psicología

Escuchar una y otra vez las mismas canciones puede parecer una simple cuestión de gustos, pero la psicología y distintas investigaciones sostienen que este hábito también puede estar vinculado con la forma en que las personas regulan sus emociones.

Según los especialistas, en un contexto marcado por la incertidumbre y los cambios constantes, recurrir a melodías conocidas ofrece una sensación de estabilidad y control que puede ayudar a disminuir la ansiedad.

El informe anual 2022 del Center of Music in The Brain explica que, al escuchar una canción favorita, el cerebro activa su sistema de recompensa y libera dopamina, un neurotransmisor asociado al placer. Esa respuesta hace que muchas personas sientan el deseo de volver a escuchar la misma música, transformándola en una herramienta para el bienestar emocional.

La psicología también atribuye este comportamiento al denominado "efecto de familiaridad". El cerebro tiende a responder de forma positiva a los estímulos conocidos, ya que estos activan áreas relacionadas con el bienestar y la comodidad. Al eliminar el factor sorpresa, las canciones familiares requieren un menor esfuerzo cognitivo y generan una sensación de tranquilidad.

Los expertos indican, además, que este hábito puede ser especialmente frecuente en personas introvertidas, que encuentran en la música conocida un espacio para desconectarse del entorno y recuperar energías sin exponerse a nuevos estímulos.

Mujer con auriculares. Foto: Freepik.

Sin embargo, escuchar una misma canción de forma excesiva también tiene sus límites. Peter Vuust, profesor de la Royal Academy of Music de Aarhus (Dinamarca), sostiene que llega un momento en el que el cerebro deja de obtener información nueva de esa obra y el proceso de aprendizaje asociado a ella se detiene.

Por otro lado, algunos oyentes encuentran placer en analizar una pieza musical una y otra vez. En esos casos, la repetición permite descubrir detalles de la letra, los arreglos o la instrumentación que habían pasado desapercibidos, convirtiendo la escucha en una experiencia de observación y comprensión más profunda.

De acuerdo con los especialistas, repetir las mismas canciones no responde únicamente a una preferencia musical, sino que también puede ser una forma de buscar calma, estabilidad y regulación emocional frente a las exigencias de la vida cotidiana.

En base a La Nación/GDA

