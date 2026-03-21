Lentejas en la billetera: el significado simbólico de una práctica asociada a la abundancia económica

En distintas corrientes que trabajan con lo simbólico, como el Feng Shui, algunos objetos cotidianos adquieren un valor que trasciende su uso habitual. En ese marco, las lentejas aparecen como un elemento asociado a la abundancia y la estabilidad económica.

A lo largo del tiempo, este alimento fue vinculado con la prosperidad en diversas culturas. Su forma y su cantidad suelen interpretarse como representaciones de multiplicación y crecimiento, lo que explica su presencia en prácticas orientadas a reforzar la relación con el dinero.

Desde esta perspectiva, el Feng Shui plantea que los elementos naturales pueden canalizar intenciones personales cuando forman parte de entornos ordenados y equilibrados. Bajo esa lógica, algunas personas incorporan lentejas en pequeños rituales cotidianos como una forma simbólica de acompañar objetivos económicos.

Plato de lentejas. Foto: Unsplash

Cómo se utilizan en la vida diaria

Una de las prácticas más extendidas consiste en envolver unas pocas lentejas en papel aluminio y guardarlas dentro de la billetera o cartera. Este gesto se interpreta como una manera de atraer dinero y oportunidades económicas, así como de resguardar las finanzas frente a gastos imprevistos.

Dentro de esta creencia, el papel aluminio cumple la función de proteger ese símbolo, manteniéndolo aislado y preservando su supuesta carga energética. Algunas personas también eligen llevarlas en momentos específicos, como reuniones laborales o decisiones económicas importantes.

Cuándo se recomienda realizarlo

Estas prácticas suelen asociarse a momentos puntuales, como el inicio de un mes, el comienzo de un trabajo o proyecto, o etapas en las que se busca mejorar la situación económica.

En paralelo, se destaca la importancia de mantener la billetera ordenada y en buen estado, ya que, dentro de estas creencias, el desorden se vincula con un flujo negativo de energía.

En base a El Tiempo/GDA