Las emociones como brújula: el autoconocimiento y la autonomía como camino hacia la libertad interior

Diversas disciplinas nos invitan a valorar y validar nuestro mundo interno, entendiendo que las emociones constituyen un lenguaje universal. Esto equivale a decir que, más allá de los idiomas, las culturas o las diferencias que tengamos como seres humanos, lo que sentimos nos conecta a todos por igual.

La alegría, el dolor, el miedo y el amor se sienten exactamente igual, sin importar dónde hayamos crecido o dónde vivamos. Las emociones no necesitan traducción; un rostro llorando o una sonrisa se entienden en cualquier rincón del mundo.

No deberíamos reprimir, juzgar o avergonzarnos de manifestar lo que sentimos. Estar enojados, tristes o vulnerables no es un síntoma de debilidad, sino una parte fundamental de la experiencia humana que merece respeto y espacio.

Nuestros pensamientos pueden estar influenciados por lo que la sociedad espera de nosotros, por la lógica o por filtros racionales. Sin embargo, las emociones son crudas y honestas; no mienten. Lo que nos conmueve, lo que nos irrita o lo que nos da paz habla directamente de nuestros valores, heridas, deseos y de nuestra verdadera esencia, sin máscaras. Conocer en detalle esta esencia es la base del autoconocimiento y constituye el cimiento sobre el que construimos nuestra autonomía.

Parece que habitamos un entorno en el que constantemente recibimos pautas acerca de cómo debemos reaccionar, qué debemos sentir o cómo debemos transitar cada etapa de la vida. El autoconocimiento es un escudo protector en esta instancia.

Foto: Pexels.

Para ejercer una verdadera soberanía sobre nuestras decisiones, debemos antes descifrar el origen de nuestras propias emociones. Si aprendemos a reconocer nuestros límites, a validar nuestras vulnerabilidades y a identificar lo que nos devuelve la paz, dejamos de ser sujetos reactivos a los mandatos ajenos.

La autonomía más auténtica es la que conquistamos hacia adentro de nosotros mismos al adueñarnos de nuestra propia narrativa.

El piloto automático.

El autoconocimiento es lo que nos permite reconocer la influencia de nuestro entorno. Al entender el origen de nuestros sentimientos, dejamos de reaccionar de forma automática a los estímulos externos y comenzamos a decidir con base en nuestra propia verdad. De esa forma surge la verdadera autonomía: en el espacio que hay entre lo que nos pasa y cómo decidimos responder.

En este proceso interactúan diversas funciones cognitivas para sacarnos del piloto automático:

• Capacidad para “pensar sobre lo que pensamos” y observar nuestros propios estados cognitivos. Esta facultad nos permite distanciarnos de nuestros pensamientos automáticos, reconocer que están influenciados por mandatos sociales o lógicos, y evaluarlos críticamente en lugar de asumirlos como verdades absolutas.

• Función cognitiva y sensorial para percibir e interpretar las señales internas de nuestro propio cuerpo (como el ritmo cardíaco, la tensión muscular o la opresión en el pecho). Dado que las emociones tienen un anclaje físico inmediato, esta es la clave para “entender por qué sentimos lo que sentimos” antes de que la mente racional lo justifique.

• Sistema de control del cerebro donde actúan tres componentes de forma secuencial: control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, y memoria de trabajo.

• Supervisión continua de nuestras acciones y emociones en tiempo real. Nos permite detectar cuando estamos empezando a actuar por la presión del entorno o por un hábito arraigado, enviando una señal de alerta para corregir el rumbo antes de perder la autonomía.

La historia personal.

Si deseamos evitar que las etiquetas externas nos definan, entonces debemos realizar un trabajo de integración recordando el pasado, uniéndolo con el presente y con la imagen que tenemos de nosotros mismos.

Tenemos la capacidad para viajar mentalmente en el tiempo (hacia el pasado y el futuro) y percibirnos a nosotros mismos como los protagonistas continuos de nuestra propia vida. Podemos conectar quién fuimos, quiénes somos hoy y quiénes deseamos ser, unificando nuestras experiencias en un relato con sentido propio, independiente de lo que opinen los demás.

Acceder de forma consciente al registro de nuestras experiencias personales, acompañadas de las emociones que sentimos en esos momentos, nos vincula con nuestros verdaderos logros, nuestros aprendizajes y nuestras caídas, usando nuestros propios datos reales para definirnos, en lugar de aceptar la versión o las expectativas que quieren imponernos otras personas en forma individual o colectiva.

Pareja feliz. Foto: Commons.

La habilidad que nos permite reinterpretar nuestras vivencias pasadas a la luz de nuestra madurez actual nos da la libertad de cambiar el significado de una experiencia (por ejemplo, ver un error viejo como un aprendizaje y no como un fracaso definitivo), rompiendo con los moldes rígidos y las etiquetas sociales asociadas a la edad o el rol.

Nuestro cerebro traduce la emoción pura para conectarla con el pensamiento Las emociones como brújula: el autoconocimiento y la autonomía como camino hacia la libertad interior. Al descifrar de manera consciente si lo que sentimos ante una situación es nuestro o es una imposición externa, alcanzamos la claridad necesaria para poder validar nuestro sentir y finalmente elegir desde ese lugar, construyendo la libertad de vivir sin pedir permiso o justificarnos.

Conocer nuestros límites, heridas y lo que nos da paz funciona como escudo. Permite decir “no” con firmeza y “sí” con convicción. Sin el autoconocimiento, la autonomía es frágil porque cedemos ante las demandas de los demás. Al ser mayores, ejercitar y defender la autonomía es el sustento de la calidad de vida y bienestar emocional.

Una persona autónoma es quien conoce sus fragilidades y, por eso, nadie puede usarlas en su contra. La autonomía no es un acto de rebeldía externa, sino una conquista cognitiva. Comienza en el cerebro al apagar el piloto automático, pasa por el autoconocimiento al descifrar lo que sentimos, y se consolida al tomar las riendas de nuestra vida.